從元宇宙、台積電大聯盟到IC設計神隊友

因為年輕用戶大減使得 FB(臉書) 面臨生存危機，所以讓創立 17 年的 FB 於美國時間 10/28 宣佈將改名為 Meta 為 Metaverse(元宇宙) 的縮寫，創辦人佐伯格發下豪語：要在 10 年內吸引全球 10 億人穿梭在元宇宙之中 (包括工作、逛街、休閒)。

然而元宇宙一哥宏達電 (2498-TW) 早在 10/18 即形成雙重底反轉形態 (W 底)，從當天最低 35.75 一路飆漲到 11/12 鎖漲停 90.9，總計飆漲 154％。

接著護國神山台積電 (2330-TW) 於 11/9(二) 宣佈將耗資 90 億美元 (約新台幣 2502 元) 在高雄設立 7 奈米、28 奈米製程的晶圓廠，將於 2022 年動工、2024 年開始量產。台積電設備大廠帆宣 (6196-TW) 於當天 RSI 形成黃金交叉，從 11/9 最低 117 到 11/12 盤中最高 150 三天即大漲 28％。

MCU(微控制器)IC 設計大廠笙泉 (3122-TW) 於 11/9 突破對稱三角形整理形態，從當天最低 48 到 11/12 力鎖漲停 60.8 短短三天也飆漲 27％。同時 IC 設計神隊友：做網通晶片亞信 (3169-TW)、消費性 IC 設計公司普誠 (6129-TW)、USB－PD 大廠偉詮電 (2436-TW) 同鎖漲停。

從最近飆漲最兇的電子三大族群來看，除了要領先掌握第一手訊息之外，如果能將技術分析發揮到淋漓盡致，同樣能買在電子飆股的起漲點。

全球第一大電子紙製造商元太 (8069-TW) 除了是車用電子概念股之外其最大的客戶就是亞馬遜。其大客戶亞馬遜日前推出三款電子書閱讀器，所以所生產的彩色電子紙顯示器已供不應求，此外由於訂單遞延 Q4 營收將呈兩位數成長再創 8 年新高。11/17 週三將舉行法說會釋出產業後勢的展望可特別留意。

做 ABF 載板與 BT 載板的南電 (8046-TW) 屬於蘋概股也具有車用電子的龐大商機。Q2 EPS：3.6 元較去年同期大幅成長 179%。外資高盛證券將南電目標價一口氣從原先的 666 元調高到 930 元以南電 11/12 收盤 574 計算還有 356 元的價差。

此外 NAND Flash 控制 IC 大廠安國 (8054-TW) 於 10/15 公告取得迅杰 (6243-TW) 私募 8000 張認購價 31.6，以迅杰 11/12 收盤價 43.9 計算價差高達 39% 潛在處份利益高達 0.98 億可特別留意。

接下來買什麼電子股還能再賺大波段呢？

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