台積電拍板建新廠、MSCI季度調整出爐、全年出口將創高 本周大事回顧

台積電本周董事會正式拍板日本、高雄擴建新廠計畫，同時也通過今年第三季配息，維持上季每股配發 2.75 元現金股利，MSCI(明晟) 季度調整出爐，台股在本次調整中呈現「雙降一升」，此外，財政部公布我國出口表現，除 10 月衝高外，預期全年也將首度突破 4000 億美元大關。以下是本周大事回顧：

台積電董事會 拍板日本、高雄建新廠

晶圓代工龍頭台積電 9 日與索尼半導體解決方案公司 (SSS) 共同宣布，台積電將投入 70 億美元，於日本熊本市設立子公司 JASM，初期將採 22/28 奈米製程，月產能 4.5 萬片，預計明年動工興建，2024 年生產，Sony 則將取得不超過 20% 股權，相關議案也獲董事會通過。

台積電也證實，因應市場需求，決議將在高雄設立生產 7/28 奈米製程晶圓廠，預計 2022 年動工、2024 年量產。

此外，台積電董事會也核准配發 2021 年第三季每股現金股利 2.75 元，維持上季配息水準，普通股配息基準日訂定明年 3 月 22 日，除息交易日為 3 月 16 日，4 月 14 日發放現金股利。

MSCI 季度調整出爐 台股權重「雙降一升」

MSCI(明晟)12 日公布最新台股權重，本次在「MSCI 全球新興市場指數」由 14.20% 下調至 14.12%，調降 0.08 個百分點；「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 16.31% 下調至 16.16%，調降 0.15 個百分點；在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.68% 上調至 1.69%，調升 0.01 個百分點。最新權重將在 11/30 收盤生效。

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全年出口將衝破 4000 億美元 近 11 年來最大增速

在國際經貿續熱、原物料價格飆漲帶動下，10 月出口值首度突破 400 億美元達 401.4 億元美元，連續 16 個月正成長，財政部統計處更指出，全年出口值 4000 億美元已是「毫無懸念」，將創近 11 年來最大增速。

搶吃元宇宙商機 力積電、群聯、聯詠催動能

元宇宙商機持續發酵，各大廠商也積極搶食相關商機大餅，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁 8 日表示，力積電也是元宇宙概念股，在第四代氧化物半導體材料 IGZO (氧化銦鎵鋅) 上已取得突破，將可生產解析度超過 5000ppi 的元宇宙顯示驅動晶片。

超微本周則宣布將為 Meta 打造資料中心晶片，其中，NAND Flash 控制 IC 廠群聯過去也曾緊急救援超微，雙方具備革命情感，在超微取得 Meta 大單後，群聯也可望同步大啖元宇宙商機。

驅動晶片龍頭廠聯詠也透露，供應高速顯示技術驅動晶片，可滿足 VR 高對比需求，已獲 Meta 旗下的 Oculus 產品採用。

金控雙雄靚 富邦金大賺 1358 億元破紀錄、國泰金五子公司獲利全創高

富邦金 10 日公布 10 月獲利，受惠實現獲利約 40 億元，富邦金 10 月稅後純益 56.04 億元，累計前 10 月稅後純益 1358.15 億元，年增 82%，每股純益達 11.81 元，續居金控每股獲利王寶座，且累計前 10 月稅後純益、EPS 續創歷史新高。

國泰金 10 月稅後純益則達 57.6 億元，累計稅後純益達 1279.4 億元，年增 88%，每股純益 9.39 元，續創新高，旗下所有子公司，包含國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信等，單月及累計獲利，也全數創同期新高。

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鴻海 Q4 迎出貨旺季 料況緊俏估延長至明年下半年

鴻海 12 日召開法說並公布第三季財報，獲利率三率三升，稅後純益 369.84 億元，創歷史同期次高，季增 24%、年增 20%，每股純益 2.67 元，累計前三季稅後純益 949.25 億元，年增 70%，每股純益 6.85 元，展望第四季，主要產品進入出貨旺季，預計營收將強勁成長、季增逾 15%。

明年則仍有疫情、通膨、國際局勢三大變數，鴻海表示，加上今年基期較高，對明年營運展望態度較為審慎，而原預估缺料到明年上半年就會舒緩，但因東南亞疫情，一度導致供應鏈狀況再度緊俏，預計將使缺料狀況延長到明年下半年。