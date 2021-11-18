元宇宙玩真的！元大全球AI近一年漲幅飆破四成

元宇宙概念夯爆，全球投資客搶當「宇宙人」，首波搭上元宇宙熱潮的個股競相大漲，搭建元宇宙平台的輝達 (Nvidia) 過去一個月飆升 36%，為 Meta(臉書)打造元宇宙資料中心晶片的超微 (AMD) 也勁揚 31%，帶旺相關 ETF 連袂走高，其中以元大全球 AI(00762-TW)近一個月漲升 8%，漲勢最兇，更是近一年唯一一檔漲幅狂破四成，且搭上元宇宙熱潮之 AI 主題 ETF(見附表)。

理財達人指出，元宇宙概念還相當新穎，但發酵速度飛快，資金前仆後繼湧進。觀察最具指標性的全球首檔元宇宙 ETF- Roundhill Ball Metaverse(代號 META)，自 2021 年 6 月 30 日在美上市，在最近三個月規模就激增８倍至 4.9 億美元，投資人風靡程度可見一斑。

投資人若想搭上元宇宙的投資順風車，法人建議，由於國內目前尚未有投信業者發行元宇宙 ETF，但國人還是可以利用成分股純度較高的 ETF 參與相關題材，以元大全球 AI 為例，在 11/16 持有輝達的比重高達 9.7%，是第一大持股，其他元宇宙重點概念股如 Alphabet、Meta(臉書)、AMD 等，也有 7.4%、6.6% 和 5.6% 的持股比例，在概念股輪漲下，推升近期績效領先群雄，相較元宇宙 ETF「META」的績效也不遑多讓。

根據彭博資訊，元宇宙 ETF「META」今年 6 月 30 日掛牌以來至 11/16，短短時間已有 10.6% 的漲幅，優於科技股指標 - 那斯達克指數的 10.1%，而元大全球 AI 表現更勝一籌，同期大漲 11.69%(以上績效均以新台幣計價)，顯示國人要掌握元宇宙題材，不必捨近求遠，國內已經有績效出色、容易入手的投資標的。

關於元宇宙領域的未來發展，法人指出，短期來看，可關注現有產品的升級換代，有望率先實現商業化落地，如能夠提供更好沉浸式體驗的 VR(虛擬實境) 遊戲、提升辦公效率的 MR(擴增實境) 會議系統等。長期來看，隨著基礎建設的拓展與底層技術的突破，元宇宙有望形成新的生態圈，甚至成為新一代的互聯網，誕生全新的消費品項及內容，從而推動人們生產、消費、生活的進一步線上化。

在元宇宙的操作策略方面，理財達人建議，元宇宙尚需時間發酵，不過隨著應用裝置和基礎建設逐漸成熟、參與業者眾多，以及新冠疫情加速數位轉型，使用者有機會快速擴張下，元宇宙概念應是「玩真的」，投資人可做定期定額長線布局，而且在長多趨勢明確下，修正後都有機會快速反彈，投資人也可做逢回單筆分批布局。

表、元宇宙題材發威，元大全球 AI 近一年漲幅飆破四成，漲勢最猛