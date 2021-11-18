〈金管會備詢〉談台股 黃天牧：基本面好「花若盛開、蝴蝶自來」

立委曾銘宗今 (18) 日在財委會質詢時關切，美國明 (2022) 年若升息，外資是否會大幅移動，對此，金管會主委黃天牧表示，外資進出很正常，台股只要基本面好，「花若盛開、蝴蝶自來」。

黃天牧表示，台股基本面好，10 月份外銷訂單達 401.4 億美元，創歷年單月新高，較去年同月增 24.6%，儘管美國減少購債對外資流量上有影響，但金管會一直健全交易制度、改善發行制度，對台股後市樂觀看待。

曾銘宗進一步指出，2020 年台股平均交易量達 2524 億元，今年量能擴增，前 10 月均量為 4864 億元，其中 40% 是當沖，金管會預估明年台股平均交易量為何；此外，截至今年 10 月底，外資累計淨匯入 2187 億美元，美國明年若升息，是否造成超過兩千億美元的外資大幅移動？

黃天牧回應表示，無法對台股交易量進行預估，但因為國內投資人對股市投資意願提高，使得投資結構調整轉變，即使成交量不會高於今年，但也不會大量萎縮。至於外資，外資每日交易量占比達到約 24-25%，存量占比約 44-46%，美國升息對外資的影響要看升息幅度、殖利率的比較，外資會審慎判斷，台股基本面好，「花若盛開、蝴蝶自來」。

談到外資比重中的退休基金是否撤離？證交所董事長許璋瑤表示，外資 2187 億美元中，前十大外資多半是長期資金，雖然有進有出，但長期以來只有四次大變動，最多一次是 128 億美元，一般變動只有 2%，甚至在台股最動盪時，外資不但沒有移出還流入，所以不用過度擔憂。