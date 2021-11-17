〈陸港盤後〉拜習會正面解讀 上證收紅0.4%

周三 (17 日)A 股三大指數開高震盪走高，拜習會傳遞出兩國緊張局勢有機會緩和的氛圍，會中美方表達無意與中國發生衝突，同時美國恢復雙面太陽能零組件豁免權，進口關稅下調，此外美國可能進一步放鬆對中國加徵關稅的政策，種種利多帶起 A 股走勢。

盤面上，鋰電池、太陽能、環保工程、機場、旅遊酒店、貴金屬、採礦業等類股漲幅較大，食品飲料、白酒、醫療、船舶製造、汽車服務、農牧飼漁等類股則走弱。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.04 兆元，較前一個交易日減少人民幣 765 億元，連續 19 個交易日超過兆元水準。

港股方面，雖然美股與 A 股紛紛收紅，但港股在昨日上漲後，在科技類股下跌的影響下，出現部份獲利了結壓力，恒指開低後一路狹幅震盪。

網易 (9999-HK) 公布第三季業績，受到中國監管趨嚴的影響營收成長幅度明顯下滑，雖然在市場預期之內，但股價仍重挫 3.6%。

而網易的利空影響不少網科股走勢，美團 (3690-HK) 下滑 0.8%、快手 (1024-HK) 小跌 0.2%。

不過金融、生技、汽車類股上揚，再加上騰訊 (700-HK) 收高力守 500 港元之上，使得恒指在 25500 點附近出現支撐。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.44%，報 3537.37 點；科創 50 指數上揚 1.05%，報 1436.16 點；深證成指收紅 0.67%，報 14711.18 點；創業板指收高 0.81%，報 3421.33 點。

恒生指數小跌 0.25%，報 25650.08 點、恒生科技指數下滑 0.6%，報 6672.28 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 2.39 億元，其中滬股通賣超人民幣 10.33 億元，深股通買超人民幣 7.94 億元。

法人觀點

國盛證券認為，目前 A 股大方向仍以震盪為主，元宇宙帶動科技題材反彈且話題有所延伸擴大，從遊戲股逐步擴散到 VR/AR、半導體、傳媒、雲計算等，這些都是目前 A 股主流類股群。

隨著中國科技自主的強化，科技類反彈將延續，可留意半導體、專精特新、國產軟體、元宇宙等科技類題材。技術面看，上證短線有機會先蹲後跌，回檔都是新的買點浮現機會，科技類股建議以逢低加碼為主。

