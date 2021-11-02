建碁Q3業外評價挹注每股賺1.08元 擬合併子公司建碁創智

宏碁 (2353-TW) 旗下建碁 (3046-TW) 今 (2) 日公告第三季財報，因第三季捐贈轉投資公司 MPL 持股，變更評價認列方式，因此業外產生評價利益挹注，單季稅後純益 7712.2 萬元，每股賺 1.08 元，前三季則賺 1.37 元，此外，建碁也宣布擬合併旗下子公司建碁創智。

建碁第三季營收 7.39 億元，季增 28.72%、年增 40.79%，毛利率 11.12%，季減 5.67 個百分點、年減 3.31 個百分點，營益率 3.14%、季增 60.5%，稅後純益 7712.2 萬元、季增 589.57%，在本業轉佳、業外評價挹注下，單季營益率、純益均由去年同期虧轉盈，每股純益 1.08 元。

建碁解釋，第三季捐贈轉投資公司 MPL 股權給宏碁基金會，持股比例降至 17.2%，依法令規範，相關持股由原權益法，改依公允價值認列為金融資產，挹注本期業外利益約 4781.5 萬元。

建碁前三季營收 17.99 億元，年增 51.1%，毛利率 15.24%，年減 4.24 個百分點，營益率 2.89%，稅後純益 9759.6 萬元，同樣由去年轉虧為盈，每股純益 1.37 元。

此外，建碁因應集團資源整合及優化營運，擬合併旗下子公司建碁創智 (AOSD)，今董事會也通過將承購剩餘 20% 股權，將其納為 100% 持有子公司，並以 12 月 15 日作為合併基準日。

建碁近年以數位看板、充電樁事業為營運主力，其中，數位看板成功打入麥當勞等全球連鎖速食業者，需求穩健成長，同時也將數位看板結合充電樁，擴大應用領域，建碁看好，混合生活常態將帶動工控、數位看板需求增溫，對今、明兩年營運正向。