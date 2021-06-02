力旺攜手晶心科 將PUF導入RISC-V AIoT安全平台

力旺 (3529-TW) 旗下熵碼今 (2) 日宣布，將攜手晶心科 (6533-TW)，率先將純硬體安全處理器 PUFiot，導入晶心科具數位信號處理能力的 D25F CPU，以及其應用平台 AE350，成為晶心科 AndeSentry 安全框架的一部分，為 RISC-V 晶片生態鏈帶來更完整的安全解決方案。

晶心科 AndeSentry 開放性的安全合作框架，彙集多種安全解决方案，其中 PUFiot 扮演安全協同處理器角色，執行應用所需安全功能，例如安全信任根、抗攻擊與防複製的安全存儲、隨機數產生器、符合美國 NIST 高安全標準的對稱 / 非對稱演算法與密鑰生成 / 管理機制、簽章認證與資料加解密功能。

同時結合晶心科技的 D25F+AE350 平台，實現安全啟動、韌體保護、線上更新等更高安全性的系統級安全部署。

力旺指出，熵碼所開發的硬體安全處理器 PUFiot，結合母公司力旺所研發的新一代矽智財 NeoPUF 晶片指紋，與業界首屈一指的 Anti-fuse NeoFuse OTP 存儲技術，提供晶片識別信任根基礎與穩固的安全邊界，並支持各種國際標準算法，包含對稱、非對稱、雜湊算法與 SM2/SM3/SM4，提供彈性化的配備與客製空間。

力旺表示，PUFiot 具備多項物理 / 數位抗攻擊設計，能進一步抵抗旁路攻擊與晶片防複製，對於侵入式攻擊，比方對晶片做聚焦離子束 (Focused Ion Beam)，也有良好的防禦效果。

力旺可利用晶片指紋產生密鑰對 (Key pairs) 與原生 ID (Identity), 可降低實現零接觸部署 (Zero Touch Deployment) 的成本來滿足 AI/IoT/5G 數以兆計連網裝置的安全部署。協助雲端應用生態，達成零信任 (Zero Trust) 的安全運作。

晶心科 RISC-V D25F CPU 是 32-bit 高效能 CPU 核心，支持單 / 雙精度浮點運算以及 RVP P-extension (DSP/SIMD) 延伸指令，而 AE350 應用平台具 AHB/AXI 匯流接口、中斷控制、除錯模組以及常用的周邊元件如 GPIO、I2C、PWM、QSPI、UART 和 WatchDog Timer 等，能讓客戶設計 SoC 更為容易。D25F 搭配 AE350 已授權給眾多客戶並廣泛運用在不同的領域。

力旺強調，此次晶心科和熵碼在安全矽智財的合作上別具意義，將為 RISC-V 架構下的晶片生態系統提供極具成本優勢的硬體安全解決方案。