景氣展望樂觀 逾6成經理人認為通膨屬短期現象

市場受通膨預期攀升影響，根據美銀美林經理人調查顯示，經理人對經濟成長前景看法轉為樂觀，淨 3% 經理人認為未來 12 個月經濟成長將改善，淨 6% 經理人預期獲利前景將轉佳，分別較 10 月增加 9 個及 21 個百分點，61% 經理人支持聯準會看法，認為通膨僅為暫時性，並預期聯準會將對升息保持耐心。

在通膨與聯準會升息預期部分，有淨 14% 經理人預期全球通膨將放緩，對通膨預期降至新冠疫情爆發以來最低，預期聯準會將於 2022 年升息兩次的比例自上月的 24% 升至 39%，預期升息一次的比例則自上月的 44% 降至 37%，平均而言預期 2022 升息次數為 1.5 次，較 10 月時預期為平均 1.1 次增加。

在資產配置方面，經理人對經濟前景轉趨樂觀且不擔心通膨將長期持續，現金配置比重自上月的 4.7% 降至 4.4%，淨加碼股票比例升至 58%，淨加碼商品則自上月的 28% 略降至 26%，本月經理人轉出能源股、轉入科技及消費耐久財類股。

就區域別來看，淨加碼美股比例高達 29%，創 2013/8 來最高，較上月大增 13 個百分點；此外，經理人採取槓鈴投資策略，淨加碼銀行、科技及健康醫療類股比重最高，公用事業及必須消費品則為淨減碼。

調查指出，隨著新的一年將近，經理人預期 2022 年將表現最佳的市場分別為新興市場及史坦普 500 指數，看好比例分別為 34% 及 30%。此外，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為本次調查的最大尾端風險，比例為 33% 自上月的 48% 大幅下滑，擔憂央行升息及中國監管風險則分居第二及第三。本月經理人認為做多科技為最擁擠交易，比例為 37%，其次為做多比特幣，比例為 21%。

