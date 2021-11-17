〈永豐金法說〉黃蔭基：通膨非暫時性 貨幣政策拐點出現 估台灣明年Q4升息

永豐金 (2890-TW) 今 (17) 日召開法說會，近期各界對於通膨是否為暫時性通膨的議題，首席經濟學家黃蔭基認為，通膨已經上來，貨幣政策拐點出現，預期台灣明年第 4 季將升息。

一般定義通膨是美國連續 6 個月通膨率超過 4%、國內連續 6 個月 CPI(消費者物價指數) 超過 2%，因為美國 10 月通膨率 6.2% 飆到 30 年新高，且已連續 5 個月超過 5%，而台灣 CPI 也已五度超過 2%，因此黃蔭基認為，通膨不是暫時的，而是已經上來，貨幣政策已經到了一個拐點，俄羅斯、巴西、南韓、墨西哥、匈牙利、智利已陸續升息，預期美國聯準會 (Fed) 明年下半年也將升息，屆時台灣會跟著走、估第 4 季升息。

黃蔭基進一步指出，世界面對升息議題普遍反映負面，但升息是反映經濟復甦，意味著景氣是往正向發展；而台灣面對通膨，政府已經設立平價專區，要打破市場預期物價通膨的預期概念，避免國人畏懼通膨而搶先囤貨。

永豐金銀行總經理莊銘福也表示，升息對銀行業來說是正向消息，對於過多流動性、帶動資金去化都有幫助。

永豐金證券總經理江偉源則表示，升息是反映市場過熱現象，對資本市場只是短空，除非升息一段時間後，若是持續性，對股市債市才會不太好。

談到台股，永豐金總經理朱士廷表示，明年波動會加劇，股市今年成交量在當沖及資本市場暢旺之下，最高曾達到 6000、7000 億元的量，但預估明年交投不如今年，預估 4000、5000 億元將是合理數字，券商在手續費收入將較今年謹慎看待，不過對永豐金證券來說，因為複委託、港股交易都很亮眼，即使台股量能下滑，永豐金證券營運依然可期。