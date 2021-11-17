「台灣企業永續獎」富邦金控及子公司勇奪七大獎項殊榮

台灣永續能源研究基金會今 (17) 日舉辦「台灣企業永續獎」頒獎典禮，富邦金控及旗下子公司今年表現依舊亮眼，共奪下七項大獎肯定。富邦金控再度蟬聯「ESG 綜合績效獎–台灣十大永續典範企業獎」殊榮，並勇奪服務業組第二名佳績；在「台灣企業永續報告獎」中，富邦金控、富邦人壽分別奪下金獎，富邦產險奪得銅獎；另外在單項績效獎類別中，台北富邦銀行及富邦產險均奪得「創新成長領袖獎」、台北富邦銀行並獲得「資訊安全領袖獎」殊榮。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控持續朝「成為亞洲一流的金融機構」邁進，在追求經營績效之際，亦長期投入公司治理、企業社會責任、金融創新及永續經營。展望未來，富邦金控及子公司將持續以推動永續經營為企業重要使命，持續實踐正向力量。

富邦金控再創永續經營佳績！ 榮獲「台灣十大永續典範企業獎」第二名

富邦金控今年以「富邦力求突破 重塑 ESG 策略全速奔向綠色」為主題，積極展現落實永續的企圖心，連續兩年榮獲《台灣企業永續獎》最高榮譽－「台灣十大永續典範企業獎 (服務業組) 」，今年更勇奪第二名，創下歷年最佳成績，顯見富邦金控在永續領域表現備受肯定。適逢集團 60 週年，富邦金控擘劃全新 ESG 四大策略「低碳、數位、激勵及影響」，進一步呼應國際 2050 淨零排放趨勢。今年 6 月並發布金融業首本 TCFD(氣候相關財務揭露) 報告書，且成為全台首家金融業承諾「不再投資」燃煤比過半的發電廠，致力以資金影響力協助企業奔向綠色。

富邦金控、富邦人壽雙雙榮獲台灣企業永續報告獎金獎殊榮 富邦產險亦獲銅獎肯定

富邦金控持續提升永續報告書品質，連續八年獲頒「台灣企業永續報告獎」，今年獲得金融保險業組金獎。富邦金控 2020 年企業社會責任報告書不僅首度導入美國會計準則 SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，更是全台金融業唯一全面指標確信的永續報告書，提供利害關係人最可信、完整的永續資訊。

為展現企業當責，響應主管機關綠色金融與公司治理等政策，富邦人壽於今年 6 月發佈第一本永續報告書，堅持保險本業以人為本的初衷，表達對客戶、社會與環境之「暖心 (W.A.R.M.)」承諾，透過「公司治理 (Well-governed)」、「創新產品與服務 (Accountable)」、「員工照護及社會參與 (Reliable)」、「綠色營運 (Meaningful)」四大面向，並採用 GRI 準則及聯合國永續保險原則 (PSI)，透明揭露相關 ESG 策略、實踐歷程與達成績效，榮獲「台灣企業永續報告獎 - 金獎」殊榮。

富邦產險於今年 6 月發佈 2020 年富邦產險永續報告書，首次採用全球永續性報告協會制定之 GRI 準則，並依循聯合國永續保險原則 (PSI)，報告書中說明富邦產險在永續發展目標的作為，以及對經濟、環境等貢獻，首次參獎即獲得「台灣企業永續報告獎 - 銅獎」肯定。

富邦產險長期投入 ESG 領域 為客戶量身打造綠能保險專案

富邦產險針對離岸風電、太陽能等領域為客戶量身打造綠能保險專案，協助客戶辨識與評估風險，發揮保險風險分攤與管理的最大功效。在風電發展領域，以傘式包覆的概念，全面性保障與工程相關單位，更與國際專業再保險公司及海事保證鑑定人等關鍵角色合作，參與台灣每一座離岸風電保險規劃。針對曾因颱風重創的太陽能產業，富邦產險也組成專案小組，由損失案例中研究災因，開發風險評估矩陣，快速辨識風險，作為後續核保依據。富邦產險在綠色金融的積極發展再次獲得「創新成長領袖獎」肯定。

台北富邦銀行深耕數位金融服務與建構資訊安全的努力深受評審團肯定

台北富邦銀行以創新發展數位金融百貨為目標，整合集團資源，創造一站式金融無縫體驗，以個人化、場景化、生活化的特性幫助客戶落實生活金融化、金融生活化。在客戶經營上，北富銀以 LINE 官方帳號「成為客戶的金融好朋友」，精選符合需求的訊息與服務，貼近客戶生活。隨著數位化發展，北富銀也不斷精進資安管理，除自董事會層級實質督導，更奠定資安技術維運、合規查核及資安治理之鐵三角，同時輔以資安人才職能地圖建立、定期攻防演練及落實資安健診與滲透測試、精進災害復原演練與應變作業，提升資安韌性。

