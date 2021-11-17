〈焦點股〉開發金100%併中壽股價衝17年新高 金融股嗨翻

金管會同意開發金 (2883-TW) 以股份轉換方式，取得中壽 (2823-TW)100% 股權，激勵開發金今 (17) 日股價強漲逾 9%，衝上 17 元之上，創 2004 年以來新高，帶動整體金融族群買氣暢旺，新光金漲逾半根停板，金控雙雄、中壽、台新金 (2887-TW) 等同步勁揚逾 2-3%。

開發金控及中國人壽去年底因疫情關係造成併購價格落差，使得吸納計畫時程延後，今年 10 月 1 日，開發金、中壽分別召開股東臨時會通過本股份轉換案，待完成後，中壽將成為開發金 100% 持股的子公司。開發金屆時將成為壽險、銀行、證券及創投 / 私募股權四大業務齊備的金控，躋身國內前五大金控。

開發金近來股價漲勢凌厲，今天直逼漲停價，最高來到 17.15 元，午盤成交量能已暴衝至 28 萬張，累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成，創 17 年新高。

金融族群今天成為買盤追捧焦點，新光金盤中勁揚逾 7%，最高來到 10.9 元，國泰金 (2882-TW) 午盤前爆出大量，帶動漲勢放大，最高來到 62.2 元，漲幅達 3.6%，富邦金 (2881-TW)、中壽、台新金也有 2% 以上的漲幅，其他包括中信金、永豐金、三商壽、台企銀等漲勢也不俗。

15 家金控今年前 10 月累計大賺 5275.85 億元，突破歷史紀錄，年成長 60%。富邦金穩坐稅後純益、EPS 雙冠王寶座，也是唯一賺超過一個股本之金控；國泰金以稅後純益 57.6 億元奪下 10 月單月獲利王。