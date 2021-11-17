社群交易正夯 與線下品牌整合 資產理財新趨勢

2021 年進入第四季 Q4，國內經濟景氣 GDP(國內生產毛額) 一路上升，貴金屬價格也持續走揚，而股匯市的表現、房地產走勢，也在這兩年疫情的調整下，難以捉摸，不少人對於財富分配，有新的需求，「理財」成為了全民共通話題，那麼我們現在要如何提早為 2022 的財富規劃佈局呢？被動收入工具不嫌少！

Bingbon 社群合夥人郭天銳表示，「加密貨幣社交交易平台，在國外行之有年，工商時報 10 月份報導，國外柴犬幣投資者在去年 8 月購買價值約 8000 美元（約新台幣 22.4 萬），僅過一年後，市值竟然飆到 57 億美元（約新台幣 1600 億）引起市場熱議。且其中 Business Insider 特別指出，其實柴犬幣於去年 8 月才開放交易，當時這名投資者用 0.000000000189 美元購買 70 兆個柴犬幣，沒想到目前柴犬幣的價格已經漲到 0.00007941 美元，在短短 14 個月內悄悄上漲 700 萬 %，而他所持有的柴犬幣市值也飆到 57 億美元，可見加密貨幣交易平台的線上成長相當驚人！是後疫情時代難以預測的理財工具。」

此次，國際知名加密貨幣社交交易平台 Bingbon 與知名連鎖咖啡廳卡啡那合作，舉辦線上線下虛實整合活動，活動日期為 11/15 ~ 11/30，為期共 15 天，於全台灣共七個據點同時進行，據點遍佈台中、高雄。在假日 11/20(六)11/21(日)11/27(六)11/28(日) 現場，於下午五點前，會有專屬駐點人員解說平台，協助註冊、教學，機會相當難得！

Bingbon 為世界知名的加密貨幣社交交易平台。 （圖: 官方提供）

Bingbon 社群合夥人郭天銳分享，只要花短短時間，把流程操作過一次，相當容易入手，透過電話號碼即可註冊加密貨幣社交交易平台 Bingbon，在介面上可透過學習其他投資人的操作模式，幾次演練後，即可開始自行操作，那麼為什麼要到現場呢？因為活動期間消費滿額即贈送 560~3000 元台幣贈金，一旦抓住趨勢獲利，就可即刻變現金，以及贈送許多卡啡那的飲品與甜點，吸引大批年輕玩家的興趣。

啡那店內明亮而且寬敞，有全台最美公園咖啡廳的稱號 （圖片: 官方提供）

第一重好禮：交易就送價值 400 元的可麗露禮盒、卡啡那烘焙家常（黑咖啡）130 元、大杯拿鐵 135 元以及甜點 150 元內任選；第二重好禮，在卡啡那購買滿 300 台幣，或者假日只要有消費 就會送 580 元台幣等值的贈金，讓大家現場就可以大顯身手，好好來與社群成員交流討論，互相學習。也可使用平台上的跟單系統，複製經驗豐富的交易者的交易，讓投資跟交易變得簡單！

活動期間符合條件可任選 150 元內的超過 40 種甜點鹹點 （圖片: 官方提供）

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