輝瑞BNT公布三期試驗數據 第3劑疫苗加強針保護力達95.6%

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US)周四 (21 日) 援引一項三期試驗數據稱，在接種輝瑞 BNT Covid-19 疫苗加強針後，對病毒的保護力將達 95.6%。

兩家公司周四表示，在針對 10,000 名 16 歲或以上族群進行試驗後，結果發現，輝瑞 BNT 疫苗加強針對防止染疫的有效性高達 95.6%，且安全性良好。

兩家公司續稱，在約 2 個半月的試驗期間內，加強針組別中共出現 5 例確診，安慰劑組別中則出現 109 例確診，顯示施打加強針確實顯著降低染疫風險。

上述試驗的受試者平均年齡落在 53 歲，55.5% 年齡介於 16 歲至 55 歲間，23.3％年齡為 65 歲以上，受試者在接種第 2 劑疫苗後，平均間隔 11 個月才接種加強針或安慰劑。

周四美股盤中，輝瑞股價小跌 0.54%，BioNTech 則漲逾 5%。

輝瑞此前引述相關研究顯示，在完全接種 2 劑輝瑞 BNT 疫苗後，保護力會在 4 個月後自 96% 的高點降至 84%。此外，《新英格蘭醫學雜誌》近期 2 項研究顯示，既使完成 2 劑接種作業，輝瑞 BNT 疫苗保護力仍會在 2 個月後顯著下滑。

輝瑞執行長 Albert Bourla 稱，在面對疫情導致的公共衛生威脅，加強針扮演非常關鍵的角色。兩家公司表示，將盡快把本次試驗的詳細結果呈交給美國、歐洲等地的監管單位。