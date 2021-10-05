房東注意 財政部即日起針對囤房大戶啟動查稅

全台囤房大戶注意，為回應立法院財委會決議，財政部賦稅署今 (5) 日宣布，即日起啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，鎖定名下擁有 10 戶以上的非自住房屋的持有人，查核租賃所得報繳情況，如未誠實申報最高可罰 3 倍以下罰鍰。

立法院財委會今 (2021) 年 4 月 1 日通過臨時提案，要求財政部針對全國房屋稅籍歸戶統計，針對名下擁有 10 戶以上的屋主進行租賃所得申報情況進行查核，遏止房東逃漏稅，以維護租稅公平並兼顧居住正義。

根據賦稅署統計，目前全國擁有 10 戶以上的多屋族共 1734 戶，國稅局已針對這些大戶逐一寄發輔導函，要求屋主以書面回函方式說明回覆，如果屋主在輔導說明期間補報並繳納稅額就能免罰。

賦稅署署長許慈美說明，屋主在第一階段輔導期間的回函說明，國稅局將就回函內容判斷說明的合理性，並視情況就資訊內容與金流進行調查，如有逃漏稅情形不但要補報繳所得稅，還會處以 3 倍以下的罰鍰。

賦稅署官員透露，日前就有國稅局查獲納稅義務人名下持有多戶房屋，但僅 1 戶自住，初步研判其餘房屋應有出租情形，經查核該名屋主將多戶房屋隔間出租並收租金，且未依法報繳所得稅。據了解，該名屋主最後連同補稅與罰鍰共約 50 萬元。