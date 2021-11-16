鴻海研究院：第三代半導體是台灣延續產業影響力關鍵

鴻海 (2317-TW) 研究院半導體研究所所長郭浩中表示，全球電動車產業即將迎來高成長期，化合物半導體是未來全球電動車產業極具戰略價值的關鍵零組件，改善或強化碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 製程及可靠度，將對台灣延續在半導體產業的影響力，有必要性與即時性。

郭浩中以化合物半導體之 GaN 功率元件異質磊晶相關研究，獲得中國工程師學會 110 年度「傑出工程師教授獎」，該研究有助於電動車、資料中心和 ICT 相關產品快充、節能元件的耐壓與可靠度，進一步推動高功率充電器發展。

而鴻海研究院今年發表的 40 多篇論文當中，半導體研究所就占了 10 篇，其中，關於打造電動車生態系和光學雷達 (LiDAR) 的相關論文，也將陸續再與外界分享交流。

鴻海表示，研究院將積極投入化合物半導體領域，協助台灣將過去在矽半導體產業的卓越經驗，成功複製到化合物半導體領域，為打造台灣電動車生態系，投入更多新研發動能。

郭浩中是鴻海在今年 5 月從陽明交大借調至鴻海研究院，曾在 2012 至 2015 年間獲選為國際光電工程學會會士 (SPIE Fellow)、美國光學學會會士 (OSA Fellow)、國際工程技術學會會士 (IET Fellow) 及國際電機電子工程學會會士 (IEEE Fellow)。