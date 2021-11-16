〈展碁國際法說〉Q4維持旺季水準 明年營運看增雙位數

宏碁 (2353-TW) 旗下通路代理商展碁國際 (6776-TW) 今 (16) 日召開法說會，展望未來，總經理林佳璋表示，在分散代理產品、擴大軟體服務策略下，第三季營運符合預期，預期第四季動能可望延續，明年也看好營運將保持雙位數成長。

林佳璋表示，雖然疫情導致電視、任天堂遊戲機等產品銷售不如預期，但展碁國際透過增加二線品牌產品線，第三季營運維持穩健，展望未來，將持續擴大軟體、加值服務，包含 Adobe、微軟 Office、防毒軟體等，看好訂閱制商機助營運保持成長。

林佳璋進一步指出，雖然整體大環境仍有很多變數，但隨著通路平台持續做大、加值服務效益浮現，預期第四季仍將延續傳統旺季動能，營運將持平或較第三季小幅成長，明年也設定雙位數成長目標。

林佳璋認為，包含居家娛樂、遠距辦公商品、生活風格 (LifeStyle)、生活家電等需求皆有成長空間，根據研調機構 GFK 預期，行動辦公應用明年將維持小幅成長，至於宅經濟產品雖然市場認為有提前消費趨勢，但明年也不至於衰退。

展碁國際第三季營收 61.34 億元，季增 32.53%、年增 27.62%，毛利率 5.95%，季增 0.59 個百分點、年增 1.92 個百分點，營益率 1.38%，季增 0.26 個百分點、年增 0.24 個百分點，稅後純益 8502.6 萬元，季增 2.42%、年增 41.08%，每股純益 1.04 元。

累計展碁國際前三季營收 148.29 億元，年增 15.1%，毛利率 5.48%，年增 1.4 個百分點，營益率 1.32%，年增 0.32 個百分點，稅後純益 2.25 億元，年增 57.9%，每股純益 2.85 元。