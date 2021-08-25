展碁國際看旺下半年 擴大代理版圖至奢華配件

宏碁 (2353-TW) 旗下 3C 專業通路代理商展碁國際 (6776-TW) 看好下半年，在任天堂推出新款遊戲機帶動下，營運可望維持高檔，近年也持續擴大事業版圖，今 (25) 日進一步宣布，將獨家代理瑞典時尚品牌 Golden Concept，將營運版圖延伸到奢華配件領域。

展碁表示，代理瑞典時尚品牌 Golden Concept 後，將在台灣推出全新賽車錶款 RS 系列錶帶及錶殼，可搭配蘋果 (APPL-US) Apple Watch，年底也預計擴大引進更多手機殼到保護套等 iPhone 相關周邊配件。

展望下半年，展碁指出，第二季受惠遠距辦公、線上學習需求，筆電、螢幕、網路周邊設備需求暢旺，預期下半年將由商用機種接棒，同時宅經濟也持續發酵，看好任天堂推出新款搭載 OLED 的 Switch 後，營運將再添動能，樂觀看待下半年營運將優於上半年。

此外，展碁也加碼投資 836 萬美元 (約新台幣 2.33 億元)，增加持股博瑞達集團 (Protrade) 達約 51%，擴大代理原物料等產品領域，雖然上半年營運受海運影響，但中長期仍看好將成為營運主力動能之一。

營運方面，展碁第二季純益達 8301.9 萬元，季增 44.37%、年增 96.97%，每股純益 1.02 元，累計上半年純益 1.4 億元，年增 70.2%，每股賺 1.81 元。