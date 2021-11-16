關務署祭重罰 一年重大違規三次將停業或廢照

為嚴懲違規情節重大的報關業者，財政部日前發布「海關依關稅法第 84 條第 1 項規定裁處停業或廢照認定原則」，只要報關業者在一年內出現 3 次以上重大違規，就會裁處停業或廢照處分，相關辦法將在明 (2022) 年 1 月 1 日生效。

關務署表示，前述的認定原則包括：報關業者未檢具委任書或冒用進出口人名義申報，像是報運進口非洲豬瘟疫區之豬肉產品，或報運進 (出) 口像是毒品、偽幣或機械等重大管制物品，對國民健康、社會治安及交易秩序有嚴重危害者。

關務署表示，只要是最近 1 年內違規行為達 3 次以上者，就會被認定為違規情節重大，將裁處停業或廢照處分。

關務署進一步說明，為利各關裁罰有一致性標準，依據違規次數及豬肉產品重量，增訂停業日數及廢照之裁罰基準表，對於最近 1 年內違規 3 次以上，5 次以下，且該次進口豬肉產品重量未逾 60 公斤之違章，按其違章情節，論處 6 個月以下停業處分。

如果是違規 6 次以上，或違規第 3 次以後該次報運重量逾 60 公斤者，即得廢照，以落實對報關業者管理。

另外，即使未違規報運上開豬肉產品或重大管制物品，本次認定原則對於屢次報關未檢具委任書，或冒用進出口人名義申報，同樣設有退場機制，即報關業者辦理報關違規，同一年度前經海關裁處罰鍰金額合計達 30 萬元，海關得裁處停業處分；合計達 100 萬元者得裁處廢照處分。