〈台股盤後〉航空股爆鉅量 大盤指標高檔背離恐陷整理

台股今 (16) 日由「元宇宙」概念股轉往航運、IC 設計、第三代半導體族群，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 盤中一度攻上漲停，市場專家認為，台股資金仍充沛，市場隨各題材輪動，但以今天走勢來看，大盤指標高檔背離，指數高檔恐陷入修正。

台股集中市場加權股價指數今 (16) 日早盤以 17639.96 點開出，最低 17629.8 點，最高 17708.1 點，終場收在 17693.13 點，較昨日上漲 58.66 點或 0.33%，市場成交值 3780.57 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股在上市櫃公司季報公布完畢之後，加上疫情趨緩，引導資金轉往航運與航空客運股，造成華航、長榮航成交爆量，目前來看，大盤將處高檔震盪，多空應以 5 日均線為分界，跌破 5 日均線應出場。

證券分析師黃漢成說，元宇宙概念股今日走跌，資金往補漲股如光通訊類股、第三代半導體挪移，但許多個股開高走低，大盤已高檔背離，在國際股市持穩支撐下，台股高檔將出現震盪整理走勢。

資金迅速挪移下，「元宇宙」概念股宏達電 (2498-TW) 今天盤中走跌，一度觸及跌停的 81.9 元價位，權值股方面，大立光收盤跌 5 元，收盤價報 2100 元，台積電 (2330-TW) 收盤上漲 2 元或 0.33%，收盤價報 610 元，鴻海 (2317-TW) 收盤價報 108 元，以平盤作收。

證券分析師黃漢成指出，以今天台股權值股來看，權值股不動，自然難牽引大盤指數大幅度飆漲，市場資金在題材股間輪動，甚至找補漲個股切入，但要注意開高走低或爆大量不漲個股。