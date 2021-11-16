〈台股盤中〉電子、航空炒熱多頭氣氛 衝破17700點創近4個月新高

隨著國際股市維持高檔偏強整理，台股今 (16) 日開平高盤後，延續多頭格局溫和上漲，盤中上漲 50 點左右，最高一度來到 17708 點，是 7 月下旬以來首見衝破 17700 點關卡，預估成交值近 3600 億元，電子、航空族群聯袂漲，炒熱多頭氣氛。

航空雙雄在客運復甦、貨運持續暢旺利多下，持續大漲，華航、長榮航盤中均亮漲停，並帶動航太零組件表現偏強，亞航大漲近 7%，寶一、駐龍和漢翔均漲逾 4%，豐達科和晟田也漲逾 3%。

電子族群中，砷化鎵表現熱絡，IET-KY 大漲 7%，環宇 - KY 漲 3%，宏捷科、穩懋和全新均漲逾 1%。

由於元宇宙題材熱度不減，帶動鈺創續強攻漲停，智微、信驊和威鋒電子均漲逾半根停板，技嘉漲 4%，廣達漲逾 2%；USBIC 族群中，安國漲停，旺玖也漲近 2%。

網通族群同樣群起崢嶸，百一漲停，譁裕在漲停附近徘徊，威潤和璟德漲 7%，建漢、華盈和台揚漲半根停板上下，正文、海華、智邦、居易和中磊均漲 3% 之上。

盤中上市櫃合計漲停家數達 25 家，並有超過 1000 家上漲，多頭氣勢熱絡。

統一投顧指出，今日美國總統拜登和中國國家領導人習近平將會談，有機會改善美中緊張關係，另外北交所正式開市交易，首批上市公司共 81 家，包含 10 檔新股和 71 檔精選企業，北京當局政策當持續偏多，持續炒熱本周市場投資氣氛。

台股技術面上，強勢沿五日線向上盤堅，下檔十日線已上升至 17368 點，成為可靠支撐，上檔更突破 9 月中旬高點 17633 點，隨著多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，加上外資歸隊，年底作帳行情樂觀可期。

元大投顧則表示，聯準會正式宣布縮減購債後，消息面利空出盡，資金持續瘋炒 2022 年做夢題材，中小型電子股近期表現又明顯轉強，目前以量價狀況來看，多方未出現敗相，盤勢依舊偏多解讀。

但元大投顧也提醒，本波以來許多個股漲幅動輒超過 30%，特別是技術面明顯乖離過大的個股，建議可分批獲利了結入袋。