航運股高飛 台股漲58點收17693點 續攀近4個月新高

拜習會登場帶動陸港股市表現強勢，台股今 (16) 日一度走揚站上 17700 點關卡，創近 4 個月來高點，蓄勢挑戰萬八大關，航運股再度獲得買盤青睞，但電子股表現平靜，指數漲幅逐漸收斂，終場上漲 58.66 點，收在 17693.13 點，成交值 3780.57 億元。

電子族群今天漲跌互見，台積電小漲 0.3%，收 610 元，台達電、國巨、華碩、友達等指標股賣壓偏重，鴻海、日月光投控則在平盤附近整理。台塑集團股普遍走弱，中鋼也領跌鋼鐵股，下挫逾 1%。

第四季為航空業傳統貨運旺季，隨著各國客運市場逐漸恢復人氣，航空雙雄股價再度高飛，盤中一度亮燈漲停，雙雙逼近 30 元大關，華航更創逾 22 年新高，隨後漲停打開，成交量明顯放大，終場達 114 萬張，為台股上市個股之冠，亞航盤中也噴出漲停。

運輸類股指數今天勁揚逾 4%，為盤面多頭指標，貨櫃三雄同步扮演撐盤要角，其中長榮漲幅放大至 6.7%，收全場最高 119.5 元，陽明也上漲逾 4%，散裝航運股新興、慧洋 - KY、四維航、中航、台航均在盤上表現。

高價股資金行情燒不停，繼股王矽力 - KY 目標價調升後，股后信驊搭上元宇宙商機列車，也獲外資按讚，目標價調升至 3400 元，激勵今天股價站上 3000 元大關，一度登上漲停價 3210 元，終場收在 3185 元，第三高價股力旺強漲逾半根停板，譜瑞 - KY、矽力、富邦媒、旭隼等均獲買盤青睞。