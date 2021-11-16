【袁志峰專欄】科技股業績主導後市去向

今日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $16.08

1) 股市前景

港股昨日微升，成交減少，內房及物管股獲利回吐符合預期。恒指及恒生科指已連升 5 日，分別累漲 2.5% 及 6.6%。市場對中美領導人會議結果期望不大，港股短期表現將視乎科技股公布之業績。筆者對後市持審慎樂觀看法，回調是買入機會。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，在 “碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。今年首 9 個月，收入及盈利達 255.9 億元 (人民幣. 下同) 及 50.6 億元，按年增 28% 及 30%。現價對應 2020 年市盈率 22.9 倍，估值合理，維持買入建議，目標價 18.0 元，止損價 15.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 110 點，早盤冲高回落，最多曾升 155 點，隨後倒跌 98 點，午後穩中向好，尾市急升，收報 25390 點，升 63 點或 0.25%。成交額按日減 12% 至 1186 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨賣出約 15 億元，包括淨買入 4 億元融創中國 (1918) 及 2 億元思摩爾 (6969) 股份，淨賣出 9 億元騰訊 (700) 及 4 億元舜宇光學 (2382) 股份。11 月以來淨賣出 61 億元，10 月淨買入 98 億元。

藍籌股 31 升 27 跌 2 持平。創科實業 (669) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。藥明生物 (2269)、友邦保險 (1299) 及瑞聲科技 (2018) 升逾 2%。長實集團 (1114)、舜宇光學 (2382) 及金沙中國 (1928) 升逾 1%。碧桂園服務 (6098) 及碧桂園 (2007) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。比亞迪 (1211) 跌 2%。中國平安 (2318) 及華潤置地 (1109) 跌逾 1%。海底撈 (6862)、信義光能 (968) 及中國海外發展 (688) 跌近 1%。

恒生科指升 0.5%，收報 6601 點，成份股 20 升 10 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700)、京東 (9618)、網易 (9999) 及百度 (9888) 升逾 1%，快手 (1024) 跌 1%。金蝶國際 (268) 及同程藝龍 (780) 升 5%，為升幅最大成份股。汽車之家 (2518) 及華虹半導體 (1347) 升逾 3%。明源雲 (909) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285)、中芯國際 (981) 及京東健康 (6618) 跌逾 1%。

板塊方面，生物科技及港口股跑赢大市。百濟神州 (6160) 及藥明康德 (2359) 升 2%。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 升逾 7% 及 1%。

內房、物管、汽車、風伏、風電、火電、電力設備、內險、中資券商、航運及鋼鐵股逆市下跌。融創中國 (1918)、富力地產 (2777) 及世茂集團 (813) 跌 10%-12%。融創服務 (1516) 跌逾 16%，碧桂園服務 (6098)、也茂服務 (873) 及金科服務 (9666) 跌 5%-6%。比亞迪 (1211) 及小鵬汽車 (9868) 跌 2%。信義能源 (3868)、龍源電力 (916) 及金風科技 (2018) 跌逾 2%。東方電氣 (1072) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌 6% 及 2%。中國電力 (2380) 跌逾 6%。中金公司 (3908) 跌近 3%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌近 3%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及首鋼資源 (639) 跌 3%。

周一上証指數小幅高開，早盤冲高回落，最多曾升 0.3%，隨後倒跌 0.5%，午後回穩，收報 3533.3 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 11600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 600 億元。滬深股通北向資金淨買入約 34 億元，11 月以來淨買入 51 億元，10 月淨買入 328 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

新加坡國營投資機構淡馬錫 (Temasek) 可能暫時停止對中國科技公司的新投資，因中國政府對該行業的整頓構成不確定性。(信報)

4) 個股訊息

中國平安 (2318) 公布，今年首 10 個月旗下 4 家子公司保費收入合共 6419.26 萬億元人民幣，按年跌 5.4%。(信報)

據港交所披露權益，中國恒大 (3333) 對恒大汽車 (708) 的持股，從 64.98% 增加至 66.77%。恒大以每股平均價 2.86 元增持 1.75 億股恒大汽車股份，涉資 5 億元。(信報)

據港交所權益披露顯示，騰訊控股 (700) 上周五在場內按每股平均價 1.796 元，減持 9500 萬股恒騰網絡 (136)，套現 1.71 億元。是次減持後，騰訊在恒騰網絡的持股比例由 22.94% 降至 21.91%。(信報)

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