聯強擴大產品線 明年台灣新商品業績倍增

聯強 (2347-TW) 看準 IT 需求將延續至明年，且公司加大備貨、緩解缺貨狀況，陸續推動新商品上市，預期明年台灣新商品業績有望倍數成長，營收比重攀升至 2 成。

資訊事業部總經理李建宗表示，雖然今年疫情一度衝擊營運表現，新商品上市時程與原廠合作案都受到影響，但另一方面，疫情讓線上溝通成為常態，推升 IT 需求暴增，迎來新一波硬體設備換機潮，動能將延續至明年。

疫情催動 IT 需求大增，缺貨潮看不到鏡頭，李建宗指出，目前顯示卡仍供不應求，尤其比特幣、以太幣等虛擬貨幣熱潮再起，供給將更吃緊，而筆電關鍵原物料近幾個月相對穩定。

李建宗進一步表示，公司透過兩大方法克服缺料難題，包括加大備貨，以及擴大產品線，其中，加大備貨除了與原廠保持良好溝通外，也尋找其他替代料。

李建宗指出，擴大產品線是今年台灣業績逆勢成長的關鍵，尤其電競、雲端、商業顯卡等，推升今年台灣業績年增逾 9 成，看好第四季持續推出新品下，明年業績有望再倍數成長。

聯強看準空拍無人機市場，隨著法規完成、產業發展成熟，消費者跨入領域門檻降低，再度攜手 DJI(大疆創新) 推出 Mavic 3 系列旗艦空拍無人機，李建宗說，Mavic 3 以影像至上為理念，也是 DJI 至今影像素質最頂級的產品。以過去多次與 DJI 合作新品經驗來看，看好銷量表現。