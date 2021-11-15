中鋼12月盤價平均調降1.65% 近1年半首見月盤走跌

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 12 月內銷鋼品月盤，由於中國寶武鋼以及越南河靜等鋼廠盤價走跌，衝擊亞洲行情及市場信心，國內產業也持續面臨庫存去化等壓力，經考量後，中鋼決議 12 月盤價平均調降 1.65%，是近 1 年半首見月盤走跌。

中鋼表示，已開發國家供應鏈瓶頸尚未解決，再加上新興國家疫苗施打率偏低導致疫情惡化，以及各項能源及原物料價格攀升等因素，造成全球經濟成長力道趨緩。

中鋼表示，國內產業也持續面臨國際行情波動、供應鏈瓶頸、運費高漲、庫存去化及資金調度等壓力，因此 12 月盤價除了電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲平盤外，其餘產品均下跌。

近期全球鋼價因區域性的政經環境發展分歧，市場行情持續盤整，亞洲國家來看，受到燃料、冶金煤、副原料等成本增加、建築活動回升以及客戶補庫存等帶動，印度、俄羅斯鋼廠皆積極提高鋼價。

但同樣受到能源危機的中國，加強對煤炭價格的調控，做好電煤保供穩價，連帶使中國鋼品期現貨價格下跌，中國寶武鋼 12 月針對不同產品，每公噸至少下調人民幣 200-300 元，越南河靜熱軋每公噸也調降 40 美元。

歐美方面，美國與歐盟 10 月底達成貿易協議，讓歐盟鋼鋁產品特定配額可豁免關稅，有助於歐盟的鋼鐵外銷至美國；另外，歐洲陸續規劃落實碳費、碳關稅，鋼廠也納入碳附加費及能源附加費，有助支撐歐洲鋼價。

中鋼表示，歐盟規劃碳邊境調整機制 (CBAM) 將在 2026 年正式實施，為跟進國際減碳及綠色鋼材訂價趨勢，除了積極盤點產品碳足跡，也投入各項減碳設備與技術，並預計自明年 8 月起針對外銷鋼品加收碳附加費用。

美國則通過約 1.2 兆美元的基礎建設法案，將用於改善美國道路、橋梁、管路、港口和網際網路連線，根據美國鋼鐵協會 (AISI) 預估，此法案將使美國鋼鐵需求成長 3% 至 4%，中鋼也看好，台灣鋼鐵產業有望受惠。