聯強Q3營收衝上1018億元 創近一年新高 Q4將再走揚

聯強 (2347-TW) 受惠資通訊產品銷售動能延續，9 月營收 366.66 億元，月增 9.89%、年增 12.65%；第三季營收更突破千億元、達 1018.93 億元，寫近一年新高，預期第四季有望再創高。

聯強第三季營收 1018.93 億元，季增 5.52%、年增 13.69%；累計前 9 月營收 2851.13 億元，年增 21.7%。

聯強第三季各產品線方面，資訊商用業務在優化商務運作流程，強化系統串接，提供更即時、精準的市場訊息，使得原廠與客戶擴大合作，單季業績年增 27%，連三季創新高。

IC 元件業務雖然面臨市場供貨吃緊，但受惠扮演上下游供應鏈調節樞紐角色，出貨得以暢其流，帶動業績連兩季突破 300 億元大關，年增 29%；資訊家用業務中，電競、部分組件仍有雙位數成長，但筆電持續缺貨，加上去年宅經濟爆發墊高基期，年減 4%。

從銷售區域來看，中國受惠商用加值，以及消電 / 智慧裝置需求強勁，單祭成漲 19%、印尼更成長 24%；台灣則在資訊類銷售額創單季歷史新高，推升業績年增 36%。

展望後市，聯強表示，儘管面臨原物料吃緊、供應鏈供給不順以及價格上漲壓力等，銷售動能依然強勁，看好第四季為傳統出貨旺季，且 Windows 11、iPhone 新產品上市加持、各國政府逐漸解封帶動商用市場增溫，第四季業績有望再創新高。