印度神童4大預言都成真 警告下月起有3大災難

印度 15 歲占星師神童阿南德 (Abhigya Anand) 自 2019 年起，準確命中包括新冠疫情等四大預言，被稱為「印度神童」。根據阿南德發布的最新影片，指出 12 月 10 日全球會再爆發三大危機，包括能源危機、電力短缺及供應鏈中斷，更點名美國將是受到最大影響的國家，是否會再度成真備受關注。

阿南德在最新影片中預言，受木星逆行影響，今年 12 月 10 日開始將會有大大小小的壞事發生，包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」等危機災難，都會同時浮現且變得更加嚴重，美國會受到絕大部份影響。

此外，新冠疫情 12 月也可能會有更大規模擴散，疫苗接種率高的國家要當心疫情反撲，包括英國、美國、新加坡及以色列等 4 國家。

阿南德還表示，今年冬天將受到極端氣候影響，會有持續性的低溫及大雨發生，亞洲和歐洲等多個地區會造成影響；明年 5 月還可能有飢荒、洪災等天災，直到明年下半年才會逐漸好轉。

阿南德獲應驗的四大預言整理如下：

1.2019 年 11 月到 2020 年 4 月全球有重大危機

阿南德於 2019 年 8 月警告，全球將有重大危機發生，結果新冠肺炎在 2020 年初爆發，病毒擴散至全球，至今已造成逾 510 萬人病歿、約 2 億 5 千多萬人染疫。

2. 今年 9 至 11 月全球疫情加劇

阿南德於今年 4 月發布的影片中指出，第三第疫情恐在 9、10 月達到高峰，全球將因疫情承受巨大損失，果不其然中國 10 月至今，境內確診人數持續飆高，甚至是多點爆發；另外 C.1.2 變異株在南非被發現後，中國、英國、紐西蘭、葡萄牙以及瑞士等國也陸續傳出相關病例。

3. 歐洲、美國、印度及日本將有大事發生

阿南德預言 6 月 20 日後，美國、日本、印度和歐洲國家將發生大事，結果日本靜岡縣於 7 月 4 日發生嚴重土石流，至少 3 人死亡；美國邁阿密也發生公寓倒塌意外，造成 24 人身亡；英國因疫情惡化宣布解封「自由日」延後；印度與尼泊爾 10 月因暴雨成災，逾百人喪命。

4. 加密貨幣大漲

阿南德 9 月中旬預言，加密貨幣將再 11 底前大漲，並且見到新天價，結果比特幣在 10 月 19 日漲破 6.6 萬美元、20 日一度逼近 6.7 萬美元，創下歷史新高。