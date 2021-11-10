美商務部長：供應鏈瓶頸將延續至明年 但正在逐步改善

美國商務部部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周二 (9 日) 表示，明年還需要再幾個月的時間，美國供應鏈才能恢復正常，供應鏈瓶頸需要等待更多人重返工作崗位，以及企業實施疫苗指令加以解決。

雷蒙多說，供應鏈瓶頸「將持續而緩慢的改善」，進入 2022 年一段時間後恢復正常，業界人士認為疫苗指令的政策是解決瓶頸的一大助手。

根據雷蒙多，汽車製造業等部分產業的供應鏈問題已緩解，此外，波音 (BA-US) 等大型工業公司的執行長指出，疫苗指令將幫助緩解僵局，讓人們對重返工作崗位時更加放心，緩解勞動力短缺。

不過，部分工人仍抵制拜登政府要求承包商實施疫苗指令，包括波音。據彭博周一報導，波音旗下有 1.1 萬名員工以宗教、醫療為由申請豁免接種疫苗，使該公司在人才短缺之際陷入兩難。

勞動力短缺、基礎設施陳舊、貨櫃錯置，以及美國消費者的自由消費使進口暴增，正在擾亂全球貿易。美國政府為此成立特別工作小組，以致力在假日消費旺季來臨之際解決瓶頸。

雷蒙多說，目前的通膨壓力大多與疫情有關，如供應鏈中斷和工作力短缺，只要解決這些問題，將能緩解價格壓力，例如美國近期同意取消對歐盟的鋼鋁關稅將有所助益。

此外，上周通過的 5500 億美元兩黨基礎設施法案也將使通膨減緩，雷蒙多表示，該政策不會增加美國債務，而且會透過改善道路和航運提高供應鏈效率。