三分鐘瞭解 Koi Labs：從基礎設施到遊戲，建設低門檻元宇宙生態

Koi Labs 爲用戶提供了 NFT 發行、交易以及創造流動性的「一站式」平臺，還推出了「邊玩邊賺」的元宇宙遊戲 Koi Metaverse。

撰文：Groot

Facebook 更名 Meta 在加密領域乃至整個科技圈內的熱炒把元宇宙概念的熱度推向了新的高點，區塊鏈底層技術在創建一個新的虛擬世界的過程中的天然優勢在 NFT 用例大規模出現後被進一步放大，曾經踟躕不前的鏈遊也在 GameFi 提出的「邊玩邊賺」概念中煥發新生，並已經積累了相當龐大的用戶羣體。

不過對於在元宇宙中扮演重要角色的 NFT 資產來說，當前最重要的基礎設施交易市場仍然不盡如人意。比較緩慢的交易速度、由於發行標準不像同質化資產相對統一而相對割裂、市場流動性並不理想以及缺乏基礎的金融工具等問題都成爲了行業快速發展過程中的「絆腳石」。

是否有可能推出一個通用性的 NFT 交易市場解決方案來彙總分散在鏈上各個角落的流動性，並且簡化用戶的參與體驗？這正是在不久前剛剛完成了 260 萬美元 Pre-A 輪融資的多鏈遊戲基礎設施開發商 Koi Labs 找到的「突破口」。

「邊玩邊賺」遊戲 Koi Metaverse

Koi Metaverse 是 Koi Labs 基於其 GameFi 平臺推出的首款遊戲，遊戲內包含「邊玩邊賺」的代幣經濟設計，遊戲內的所有資產都歸屬於玩家，玩家可以通過遊戲內的 NFT 魚進行挖礦獲取收益，同時遊戲內還可以對「海底世界」進行探索以獲取更多資源。

Koi Metaverse 裏的 NFT 魚包含 14 種不同的基因，這些魚分爲不同的家族，魚的眼睛以及尾巴等都擁有不同的特徵，這些特徵除了決定了這些魚的外觀以外，還會影響挖礦效率，滿足特定條件的魚可以獲得一定比例的挖礦速度加成，而這也將直接影響玩家在遊戲內的收益。

除了官方發行的 NFT 魚以外，玩家還可以在遊戲內消耗代幣鑄造魚缸，通過魚缸玩家可以餵養並且繁殖更多的魚來提升挖礦效率，以此獲得更多的獎勵。遊戲將通過 KOI 和 SHELL 的雙代幣模型更大程度的解放遊戲的經濟系統。

「全功能」NFT 基礎設施 Koi Network

Koi Labs 推出的 Koi Network 可以一站式解決 NFT 資產的發行、交易以及創造流動性等市場需求，並可以實現對於包括以太坊以及 BSC 等不同區塊鏈以及包括 ERC721、ERC1155 以及 BEP721 等多種標準的聚合支持，可以爲未來元宇宙內的所有 GameFi NFT 資產提供一個對用戶更加友好的專業交易平臺。

Koi Network 還可以提供借貸服務，用戶可以在平臺上借入以太坊或者 USDT 等資產來擴充市場的流動性，並能夠在平臺上通過借出自己的 NFT 資產來獲取附加收益。簡單來說，Koi Network 爲 NFT 資產以及傳統的 NFT 市場平臺添加了 DeFi 所能夠實現的金融功能，基於此 Koi Network 還將爲用戶提供 GameFi 的指數工具。

爲了讓用戶能夠獲得更快的交易確認速度且免於承擔一層網絡高昂的交互費用，Koi Network 基於一條專屬的以太坊側鏈 Koi Sidechain 構建，用戶在平臺上進行 NFT 的鑄造和交易時整體體驗會明顯好於以太坊以及 BSC 等公鏈上的 NFT 平臺。爲了讓用戶的 NFT 資產能夠更輕便的在 Koi 的專屬側鏈以及其他區塊鏈網絡上進行轉移，Koi 還開發了一個專用的跨鏈網關。通過 Koi Network 提供的專屬工具包，開發者可以更輕鬆地完成遊戲的開發和部署。

未來 Koi Network 將會創建一個 GameFi 聚合平臺，讓所有的遊戲愛好者以及開發者能夠聚集在一起，讓更優質的遊戲能夠在這個 GameFi 聚合器上獲得資金以及用戶支持，而所有參與其中的社區成員則可以在項目啓動後共享收益。

代幣 KOI 經濟模型

Koi Network 推出了代幣 KOI，KOI 的發行總量爲 10 億枚。

KOI 持有者可以參與平臺的治理投票，此外 KOI 也是生態內的通用資產，用戶想要使用平臺提供的指數產品或者 NFT 資管工具等都需要用 KOI 支付必要的成本。除此以外 KOI 還支持質押挖礦，用戶可以通過質押 KOI 來分享平臺的收益。用戶可以通過參與遊戲或者使用平臺提供的借貸以及 GameFi 指數產品來獲取 KOI 代幣。

代幣分配比例如下：

種子輪融資出售 4%，代幣發行後鎖倉 3 個月，隨後 15 個月內按季度解鎖；

首輪私募出售 6%，代幣發行時解鎖 5%，隨後 1 年內按季度解鎖；

次輪私募出售 6%，代幣發行時解鎖 10%，隨後 1 年內按季度解鎖；

公募出售 3%，代幣發行時解鎖 25%，隨後 9 個月內按季度解鎖；

質押獎勵預留 15%，計劃在未來 36-48 個月內按月解鎖；

遊戲內挖礦獎勵預留 30%，計劃在未來 36-48 個月內按月解鎖；

創始團隊分配 12%，代幣發行後鎖倉 1 年，隨後 3 年內按月解鎖；

夥伴及顧問分配 2%，代幣發行後鎖倉 6 個月，隨後 18 個月內按月解鎖；

基金會預留 10%，代幣發行時解鎖 10%，隨後 2 年內按月解鎖；

社區空投分配 3%，2 年內按月解鎖，未被髮放的部分可預留給未來的銷售；

市場營銷預留 5%，代幣發行時解鎖 10%，隨後 2 年內按月解鎖；

GameFi 生態激勵預留 4%，2 年內按月解鎖，未被髮放的部分可預留給未來的銷售。

團隊

Koi Metaverse 的團隊核心成員都擁有 10 年以上的遊戲開發經驗，3 年以上區塊鏈開發經驗，團隊在 2017 年起就已經開始進行區塊鏈遊戲的開發，團隊之前開發的遊戲總用戶量超過了 5000 萬。

元宇宙賽道發展概況

在元宇宙賽道中，參與的項目主要集中在底層發佈鏈開發、遊戲和收藏品出版和市場搭建等。這一領域的熱門項目包括 Axie Infinity、Chiliz、Flow 和 OpenSea，囊括了鏈遊、面向特定領域的底層公鏈、NFT 發行公鏈以及綜合市場平臺等幾個大類。而與這些具備一定先發優勢的頭部項目相對比，Koi Network 對 DeFi 類金融工具「創新性」的融合和佈局，成爲了其差異化競爭的關鍵點。

小結

相比於當下主流的 NFT 市場平臺以及 GameFi 領域的頭部項目，Koi Labs 爲用戶提供了一個功能更加完善的「一站式」平臺，用戶在平臺內既可以玩遊戲且從中獲取收益，還可以非常便捷地使用 DeFi 類應用才提供的借貸、租賃以及指數產品等功能，可以讓 NFT 資產實現效率最大化。而這種一站式的體驗可以大幅減弱此前 GameFi 領域的割裂感。隨着 Koi Metaverse 的推出，一個新的「遊戲元宇宙」正在緩緩拉開大幕。