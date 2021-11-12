〈美股盤前要聞〉美將公布11月密大消費者信心 美股期貨上升

美國今日將公布 9 月 JOLTs 職位空缺、11 月密大消費者信心數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.582%。美股期貨週五 (12 日) 上升，道瓊期貨漲 0.18%，標普 500 期貨漲 0.15%，那斯達克 100 期貨漲 0.21%。

1. 拜登簽署安全設備法 強化對華為、中興等中資企業限制

美國總統拜登周四（11 日）簽署「安全設備法」（Secure Equipment Act），禁止華為、中興等對美國構成國安威脅的中資公司，取得美國監管機關核發的新設備許可。

拜登簽署此法案的時機，正逢「拜習會」傳將於下周一（15 日）召開，拜登和中國國家主席習近平將以視訊方式會晤。

安全設備法要求美國聯邦通訊委員會（FCC）不得再對已列入威脅國家安全管制名單的公司進行審議或頒發新的設備執照，被視為美國政府打擊中國電信與科技公司的最新措施。該法案先在眾議院以 420 票對 4 票通過，接著 10 月 28 日獲得參議院一致通過。

2. 進軍有聲讀物市場 Spotify 宣布收購 Findaway

音樂串流平台巨頭 Spotify (SPOT-US) 正試圖複製 Podcast 成功模式，瞄準商機上看 93 億美元的有聲讀物市場，周四 (11 日) 宣布將收購有聲讀物服務與發行公司 Findaway，將在自家串流平台新增有聲書服務。

Findaway 主要致力於發行有聲書，其與亞馬遜 Audible、蘋果的 iBooks、谷歌等業者已建立合作關係提供有聲讀物內容，此外，旗下 Findaway Voices 提供有聲讀物創作，讓創作者自己發行作品。

Spotify 技術長 Gustav Söderström 表示，這是進駐有聲讀物市場的第一步，該公司致力於提供消費者購買、收聽有聲讀物的平台。Spotify 預計收購將於第四季完成，但未透露交易金額等細節。

3. Rivian 兩天內市值破千億美元 超車通用成美國第二大汽車股

電動汽車新創 Rivian (RIVN-US) 股價掛牌第二天持續飆升，周四 (11 日) 上漲近 20% ，市值狠甩福特、超車通用，成為僅次於特斯拉的美國第二大汽車公司。

獲亞馬遜 (AMZN-US) 和福特 (F-US) 出資的 Rivian 收盤上漲 22.1% 至每股 122.99 美元，市值達 1048.9 億美元，已超過市值 777 億美元的福特和 889 億美元的通用汽車 (GM-US)，但仍遠遠落後特斯拉 (TSLA-US) 的 1 兆美元。

Rivian 市值飆升，意味著亞馬遜的 20% 持股目前價值約 200 億美元，福特的 12% 持股價值超過 120 億美元。Rivian 創辦人 R.J. Scaringe 身價也暴增至 22 億美元。

4. 傳波音獲印度 Akasa 航空 737 Max 大單

彭博周四（11 日）援引知情人士消息報導，波音公司最快有望在周末獲得印度新成立的航空公司 Akasa 的大筆訂單，進一步削弱其競爭對手空中巴士在該國市場的主導地位。

知情人士表示，Akasa 可能向波音訂購 70 至 80 架 737 Max 客機，該筆交易消息可能會在 11 月 14 日的杜拜航空展（Dubai Airshow）上宣布。按照目前的價格計算，該筆交易價格可能高達價值 100 億美元，儘管大筆訂單中可能會有多少折扣。

Akasa 先前曾傳出有興趣訂購波音 737 Max 客機，而且印度已解除對波音 737 Max 客機的禁飛令。

5. Lordstown 喜訊完緊接壞消息 零件短缺致電動皮卡延後交車

剛與鴻海 (2317-TW) 宣布代工喜訊的電動皮卡新創 Lordstown (RIDE-US) 營運隨機遭遇供給問題，該公司周四 (11 日) 公布 2021 會計年度第三季財報時表示，受到零組件短缺影響，明年計劃推出的電動皮卡將延後一季交貨。

Lordstown 表示，原訂明年第二季交車 Endurance 車款將會延後至第三季交貨。執行長 Dan Ninivaggi 表示，生產狀況與先前預期有差距，理由是零組件和材料短缺以及其他供應鏈挑戰，對於 Lordstown 而言仍然是個挑戰。

Lordstown 周四收盤飆漲 23.92% 至每股 6.89 美元，但盤後交車延後消息傳出後，挫跌 10.30% 至 每股 6.18 美元。