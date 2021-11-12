荷蘭鹿特丹港官員：全球貨櫃運輸困境將持續到明年底

荷蘭鹿特丹港官員周四 (11 日) 表示，預料目前困擾全球的航運問題將持續到明年底，除非消費端對貨物的需求意外減弱。

歐洲最大貨櫃港口鹿特丹港務局商務副總 Emile Hoogsteden 表示，預估到 2022 年底前航運形勢都不會有任何重大變化，前提是線上消費力道並未大幅減緩。

Hoogsteden 認為，運輸瓶頸將持續，航運業必須全力應對這些挑戰。他說，今年鹿特丹的貨運量高於 2019 年，預計明年貨運成長將持續，但貨運需求爆量也減緩港口疏運，平均停留時間從 4 天增加到 7 天。

鹿特丹港務局貨櫃總監 Hans Nagtegaal 表示，目前航運的挑戰來自於貨輪準點狀況極難掌握，加上全球物流移動速度減緩，使各大港口作業更趨緊張。

Nagtegaal 說，物流狀況緊繃，接下來原油將是全球航運出現變化的第一步，但在此之前，預估航運的局勢將持續至 2022 年。

大多數業內人士表示，洛杉磯和加州等主要港口都擁堵，運輸堵塞可能會持續到明年。在這波的航運需求暴增潮中，貨櫃業無疑是其中最大受惠者，如馬士基 (Maersk) 和赫伯羅德(Hapag-Lloyd)。

隨著全球逐漸解封，今年全球貿易額躍升 8% 至 10%。魷魚運輸能力趕不上需求，航運運價直線飆升，40 呎貨櫃從 2019 年 12 月的不到 2000 美元，飆升至目前的約 1 萬美元區間。