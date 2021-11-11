王文淵：能源結構轉變應考慮成本 碳費徵收沒條件比他國高

全國工業總會今 (11) 日舉行第 75 屆工業節慶祝大會，理事長王文淵表示，今年至今台灣經濟與產業都有很好表現，且今年進出口規模可有創新高；談及能源議題，他呼籲政府在能源結構轉變同時，要考慮成本，也認為台灣碳費徵收沒條件比各國高。

今年至今台灣的經濟與產業都有很好的表現，且今年的進出口規模都有望創新高，但對於台灣的能源問題，王文淵直指，台灣土地面積非常小，能源不可能只仰賴進口，更不合適發展風力發電及太陽能等綠能，值得我們三思。

王文淵表示，在目前全球節能減碳趨勢下，期望產業發展應該兼顧經濟成長與環境保護，創造永續發展環境。而循環經濟是目前產業節能減碳最有效的方式，但在能源使用的結構上，也應該要考慮有所改變。

王文淵指出，各種能源都有優缺點，如風電雖屬綠電，但也會產生低頻噪音等另類污染，造成海陸生態嚴重影響，這在歐美地區都已經發生，也有部分地區正拆除或移除風力發電機。

王文淵也說，美國麻省理工學院學者也認為，台灣土地面積小，能源不可能只依賴進口，也不適合發展風電等綠能，這是值得思考的問題，在推動能源結構轉變的同時，也要考慮成本問題。

對於碳費方面，王文淵表示，台灣要保有國際競爭力，碳費徵收沒有條件比各國更高，並籲產業界積極推動循環經濟、節能減碳，帶動整體供應鏈一起來，盼 2050 年達到碳中和願景。

