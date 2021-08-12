工總王文淵：兩岸經貿是雙方關係重中之重 需擬定全新對策

全國工業總會今 (12) 日發布今年度白皮書，工總理事長王文淵表示，中、美兩國對我國經濟與產業發展皆有關鍵影響，需同時保有互動，尤其兩岸經貿是兩岸關係重中之重，需要擬定全新對策應對，重建對話管道。

王文淵指出，過去一年我國疫情控制得宜，產業仍能照常運作，因此台灣在經濟表現上有相當好的成績，實屬不易。但全球疫情反覆惡化，國內外環境日益嚴峻，政府與企業應持續共謀對策，度過接踵而來的挑戰。

王文淵表示，台商去年大規模回台投資，截至 2020 年底，總投資金額為新台幣 1 兆 1663 億元台幣，今年第二季出口值達 1089.7 億美元，創新高；政府也正推動「六大核心戰略產業」，並宣示推動我國成為亞洲高階製造中心。

王文淵說，穩定的能源供給與完善的基礎設施，對產業發展至關重要，但台灣今年卻遭遇近半世紀以來最嚴重的乾旱，5 月又發生兩次全國性大停電，引起產業界相當大的憂慮，加上疫情帶來邊境管制，讓移工無法入境、營運成本增加。

同時，目前全球氣候變遷問題已受國際關注，歐盟也計畫 2023 年課徵碳關稅，台灣產業以製造業為主體，工業用水僅佔台灣用水量 9%，王文淵認為，不宜增課耗水費，對用電大戶使用綠能等規定，已對產業造成不小衝擊，期望政府在能源結構配比，能參考歐美日各國作法，並兼顧台灣在能源的脆弱性。

王文淵建議，政府應在前瞻基礎建設架構下，提出更具系統性、創造性的解決方案，以建立更友善的產業經營環境，包括稅負合理性、修正不合時宜的法規與環評制度等。

另外，王文淵表示，國際局勢風起雲湧，地緣政治風險加劇，台灣在全球供應鏈上的關鍵地位也更凸顯，但國際關係與兩岸互動無法簡化為合作或對立兩種模式，中國及美國對我經濟與產業發展皆具有關鍵影響，與中美同時保有互動，繼續對話，才能為台灣爭取最大利益。

尤其，兩岸經貿是兩岸關係中重中之重，近年來兩岸關係陷入僵局，需要擬定全新的對策應對，並重建兩岸對話管道，確保台海的和平穩定，這需要政府與民間共同努力。

