〈樺漢法說〉搶灘「工業元宇宙」市場 初階目標取得10%市占率

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓今 (11) 日表示，目前與 Google (GOOG-US) 合作，整合智慧眼鏡 AR 與雲端、地端的應用，搶灘「工業元宇宙」龐大商機，並持續送樣進行概念性認證 (POC)，客戶詢問度也相當熱絡，目標要在 AR/VR 工業硬體市場取得 10% 市占率。

朱復銓表示，元宇宙有分 VR/AR/MR，跟 Google 合作是在工業端的 AR(擴增實境) 應用，剛好 Google 也想拓展 B2B 市場，雙方一拍即合，未來樺漢除了將生產新一代的 Google Smart Glass，並整合軟體及服務。

樺漢總經理蔡能吉則補充，VR/AR 工業硬體支出市場規模在去年 1500 億元，後續可望突破 2000 億元，樺漢目標要先在這個市場取得 10% 市占率；據了解，目前樺漢除了硬體送樣認證，也開始在集團內部的物流與倉儲、工廠產線等導入 AR 輔助應用，預計明年歐洲新廠也將全面使用。

樺漢與 Google Cloud 已經在 10 月 14 日宣布全球策略合作，將階段性自今年第四季起結合 Google Cloud、Google Workspace、Google Glass 等創新的「智慧工業與智慧城市」生意模式，挹注樺漢未來營運長期穩健成長。

另外，樺漢也以開放策略，推動「3+3 雲地整合服務」組國際大聯盟，針對地端提出 IoT 三大解決方案，包含產品設計開發「標準化」、軟硬通訊整合「模組化」、資訊數據走向「數位化」。

在雲端三大解決方案，樺漢將連結雲網平台走向「雲端化」、運算與儲存透過「智能化」數據分析與優化人機協作，雲地循環持續創造高度的作業效能，加上彈性「服務化」的模式，完整提供從 IoT 聯雲、上雲、用雲、管雲及護雲一條龍的方案，形成強大的生態體系，正式邁向 IPC 3.0 (Innovation Platform Convergence) 的新紀元。