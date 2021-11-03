外資大舉回補雙D股 大買友達、華邦電

台股今 (3) 日終場小漲 56.19 點，收 17122.16 點，市場成交值萎縮為 3261 億元，三大法人外資及陸資買超、投信賣超，自營商買超，合計買超 25.38 億元，其中外資回補雙 D 股，回補個股包括友達 (2409-TW) 、 群創 (3481-TW)、華邦電 (2344-TW) 及南亞科 (2408-TW)。

外資及陸資今日買超 38.92 億元，投信賣超 19.69 億元，自營商買超 6.15 億元，外資期貨市場淨空單口數減少 909 口，未平倉合約淨空單口數減少為 21534 口。

今天外資及陸資在集中市場買超較多的個股為，友達、華邦電、華航、群創、中石化、彩晶、旺宏、光磊、華新、南亞科；今天外資及陸資在集中市場賣超較多的個股為，長榮、欣興、東森、益航、菱生、臺企跟、凌陽、新興、開發金、四維航。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，長榮、群創、萬海、強茂、南亞科、智易、全新、遠東新、技嘉、惠特；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，智原、台塑、華夏、聯電、中鋼、愛普、奇力新、安集、威鋒電子、台泥。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，友達、群創、華邦電、長榮、大成鋼、宏達電、旺宏、欣興、金寶、東聯；今天自營商在集中市場買超較多的個股為，聯電、華航、富邦金、和碩、榮成、台化、康舒、元晶、中華電、遠傳。

證券分析師黃漢成說，台股面臨半年線反壓，加權股價指數難有大漲表現，研判近期以小漲、小跌盤整格局居多。