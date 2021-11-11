下游去化庫存 IC Insights估這三種DRAM本季跌價最多5%

研調機構 IC Insights 最新報告指出，受到下游庫存水位升高影響，採購動能趨緩，預期第四季 DRAM 價格將轉跌，其中包括 PC、伺服器與繪圖用 DRAM 價格估將下滑 0-5%，行動 DRAM 可望持平。

IC Insights 指出，今年前 8 月 DRAM 價格大漲 41%，從 1 月的 3.37 美元拉升至 8 月的 4.77 美元，9 月則下滑 3% 至 4.62 美元，仍比年初成長 37%。

IC Insights 表示，2019 年 DRAM 市況疲弱，價格大跌 44%，但 2020 年市場強勁反彈、價格也揚升，但疫情爆發也使市場需求蒙塵。

IC Insights 認為，今年初疫苗逐漸獲批准後，經濟動能陸續恢復，今年前三季 DRAM 供應商致力於滿足來自各類終端應用的需求，在買家急於建立安全庫存下，紛紛提前下單或超額下單，助推價格上漲動能。

其中，PC 與伺服器製造商上半年採購大量 DRAM，以避免後續可能面臨的製造或運輸延遲情況，預期 PC 與伺服器廠第四季可能開始去化庫存，減少採購，導致相關 DRAM 價格下滑 0-5%。

IC Insights 預期，今年全球 5G 手機出貨量將達 5.75 億部，但受到購物旺季不確定因素影響，加上預期明年行動 DRAM 價格將下滑，第四季手機製造商對 DRAM 採購保守，預期將持續去化庫存，行動 DRAM 價格估將持平。

IC Insights 指出，其他半導體零組件短缺影響 DRAM 價格，以繪圖用 DRAM 來說，第四季驅動晶片、電源管理晶片與其他周邊 IC 嚴重短缺下，將壓抑顯卡生產動能，減少對繪圖用 DRAM 的採購，預估第四季價格也將下跌 0-5%。