〈和碩法說〉業外貢獻縮水 Q3純益季減逾5成EPS 1元 近六季新低

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，在蘋果 (APPL-US) 新機發表挹注下，本業回溫，但受業外利益大幅下滑，單季稅後純益僅 26.68 億元，季減 50.07%、年減 60.87%，每股純益 1 元，為近六季單季新低，累計前三季純益 126.85 億元，年減 17.8%，每股賺 4.76 元。

和碩第三季營收 3227.99 億元，季增 18.56%、年減 3.82%，毛利率 3.64%，季增 0.08 個百分點、年減 0.51 個百分點，營益率 1.29%，季增 0.3 個百分點、年減 0.57 個百分點，稅後純益 26.68 億元，季減 50.07%、年減 60.87%，每股純益 1 元。

業外方面，和碩第三季業外貢獻僅 6.35 億元、季減 33.2%，其中，匯兌利益 6.77 億元，其他損失 4200 萬元，據了解，和碩其他收益大幅下滑，主因投資立訊股票的金融評價資產損失所致。

從三大產品線觀察，和碩第三季本業三大產品線均有成長，其中，消費性電子產品成長最多，營收季增 26%，而統計各產品營收比重，通訊產品占 57%、資訊產品占 15%、消費產品占 17%、其他則占 11%。

累計和碩前三季營收 8116.98 億元，年減 13.8%，毛利率 3.78%，年增 0.13 個百分點，營益率 1.12%，年減 0.2 個百分點，稅後純益 126.85 億元，年減 17.8%，同樣受業外金融資產評價損失影響，每股純益 4.76 元。

出貨方面，和碩統計，第三季筆電出貨達 260-270 萬台，季增約 1 成，桌機主板則出貨約 170-180 萬台片，季減 5%。