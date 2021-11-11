電子無力撐盤、海運三雄跳水 台股跌107點收17452點

受到美股走弱影響，台股今 (11) 日開盤承壓，台積電等主要權值股震盪走跌，電子股人氣低迷，資金轉向航運雙雄，不過，海運三雄及散裝股午盤遭遇亂流，全面跳水，終場指數下跌 107.13 點，收在 17452.52 點，險守 5 日線，日 K 終止連 4 紅，成交值放大至 4001.26 億元。

權王台積電 10 月營收月減 1 成，今天股價開低走低，下跌約 1%，驚險守住 600 元關卡；聯電、日月光投控、台達電、華碩、聯詠等主要電子股也都賣壓沉重。台塑四寶走勢分歧，台塑下挫逾 1%，南亞力守盤上。

航空雙雄 10 月營收回溫，主要受惠出口艙位需求穩健強勁，隨著雙 11、感恩節、耶誕節檔期到來，海轉空持續發酵，第四季營運可望更上一層樓，華航今天股價強漲逾 7%，一度站上 25 元，終場收 25.35 元，成交量高達 61.8 萬張；長榮航終場也勁揚 5%，收 27.1 元，創逾 10 年新高。

不過，航運股表現兩樣情，貨櫃三雄今天午盤遇到亂流，長榮重摔逾 8%，摜破 110 元，陽明也跳水大跌 7%，萬海更是摜壓至跌停，散裝航運股裕民、新興、台航、四維航、慧洋 - KY 等也遭到賣壓突襲，紛紛翻黑下挫。終場運輸類股指數重挫 5.4%，成交值洗出 951.66 億元。

中小型 IC 設計今天表現活蹦亂跳，晶焱再度亮燈漲停，續創新高價，威盛股價一度亮燈漲停，衝破百元大關，創 19 年半新高，但午盤賣壓出籠翻黑作收，其餘如偉詮電、創惟漲勢仍舊凌厲。