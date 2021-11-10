00731殖利率7% 年年填息+收益平準金配息不打折

FH 富時高息低波 ETF(00731-TW) 採年配息，年年填息、加上收益平準金機制，配息不打折，今 (2021) 年每單位預估配息金額為 4.3 元，若以 11/9 收盤價 61.5 元估算，殖利率約 7%，將是今年來配息率最高的台股 ETF 之一。

FH 富時高息低波 ETF 基金經理人廖崇文表示，該 ETF 自 2018 年 4 月正式掛牌交易，採年配息設計，2018 年起每年各配息 2.492 元、2.266 元、2.090 元，總配息金額已達 6.848 元，且每次皆順利填息，同時建立收益平準金機制，讓配息不會因投資人在除息日前大量申購受到稀釋。

00731 將於 11/17 進行除息，投資人最晚只要在 11/16(含) 前買進即可參與。

根據官網最新資料顯示，FH 富時高息低波 ETF 前三大類股，主要以金融、電子、塑化為大宗，其中富邦金 (2881-TW) 占比 8.91% 為第一大，累計今年來報酬率超過 7 成，也有配置如華碩 (2357-TW) 等業績題材電子股，漲幅約 5 成；正因為主要成分股表現亮眼，帶動 FH 富時高息低波 ETF 今年以來含息報酬率達 25.25%，近一年報酬率更高達 35.88%，優於同類型高股息 ETF 同期間表現。

復華投信指出，受惠需求強勁帶動電子股引領多頭漲勢，金融及塑化產業亦受惠後疫情時代景氣復甦與油價上漲，且隨各國央行貨幣政策正常、利差擴大，讓資本市場持續熱絡，有利上述類股維持強勢，納入 FH 富時高息低波 ETF 可做為對抗通膨的資產配置組合。