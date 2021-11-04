00713預估配息創史上新高 殖利率逾7%居台股ETF前段班

繼國民 ETF 0056 後，元大台灣高息低波 ETF(00713-TW) 今 (4) 日公告今 (2021) 年預估配息金額為每受益權單位數新台幣 3.15 元，較去年的 1.7 元大幅成長，且為歷年最高，以今天收盤價估算，殖利率高達 7%，居台股 ETF 前段班，預計將於 11 月 19 日除息。

00713 配息金額逐年成長，2018 年每單位配發 1.55 元、2019 年每單位配發 1.6 元、2020 年每單位配發 1.7 元，今年在台股企業獲利大幅成長帶動下，一舉飆升至每單位配發 3.15 元創史上新高。

以最新收盤價 44.45 元計算，配息率超過 7%，大幅優於台灣加權股價指數近一年每月平均殖利率約 2.9% 之水準，更為台股 ETF 前段班，超越投資人對於台股高股息 ETF 配息的期待。

00713 自 2017 年成立以來，每年配息率平均為 5%，且年年填息，統計至今年 10 月底，含息總報酬達 71.3%。之所以有如此優異的表現，主要是 00713 不只篩選高股息，更同時考慮個股「股東權益報酬率 (ROE)」、「本益比」、「營運現金流」等選股因子，能挑選出股價相對被低估的優質個股，且當個股本益比來到偏貴位置時，指數調整也會「買低賣高」成分股，以降低下跌風險。

以今年台股高股息 ETF 填息狀況觀察，國民 ETF 0056 自 10 月 22 日除息以來，至 4 日收盤，10 個交易日已填息 70%，填息動能強勁，反映高殖利率個股的市場買盤踴躍，支撐股價上漲，整體市況對 00713 預期填息表現正向。

元大投信提醒，台股配息具有集中在第三季的特性，一年多次配息的產品，使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多，可能造成年化配息率被高估，因此投資人在選擇高股息 ETF 時，要留意長期配息的穩定度。

