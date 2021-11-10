【邱志昌專欄】莫只賺指數？而沒賺價差！

壹、前言

(圖一：台股加權股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

大盤從 10 月 5 日以 16,162.27 點觸底後，再度在 10 月 13 日回到 16,328.47 點，自此從這兩個底部形成 W 型反彈，以類股輪漲型態展開回升行情；11 月 18 日台股加權指數已攻到 17,415.3 點，以 16,162.27 點計算其上揚的點數為 1,086.83 點，上揚的幅度為 6.65%。但由於是金融類股之外的類股輪漲行情，因此操作得順、則報酬率也可達 20% 以上。而所謂操作得順利的定義，這又與投資學所謂的「風險溢價報酬」、也就是股價回跌已深之後、市場上充滿悲觀氣氛、人棄我取的氛圍大不相同。由於台灣的總體經濟特別好，因此這次的短期底部區，其形成的基礎是在，大盤單日成交額極端萎縮之後；有些類股深度套牢，讓多頭退卻、乃至認定已經是沒有行情，淡然之後、突然以類股輪漲的方式，出現盤整已久之後的多頭行情。但本文認為投資人應該先保守設定，這是解套行情；因此當指數突破 18,034.19 點之後，慎防手上套牢的個股多還沒解套。

貳、成交量的萎縮、市場的冷漠，是針對類股與個股投資機會！

其實這也告訴我們一個，在總體經濟尚未退溫下的投資特色；就是當所有可能出現的系統風險，多被廣泛議論過之後，股市一一接受後，就會有看似跌幅已深、但仍然具備投資價值。我們很清楚見到，這次股市回溫不是在系統性風險過後，而是大家多對股市，已經認定整理的時間會不知道多久的情緒下，所出現的類股輪流行情。

這一次投資贏家入市的模式與特色是：一、大盤指數並沒有在跌出第一大段後持續帶量下殺；純就指數而言，它的最大跌點為 18,034.19 點下跌到 16,162.27 點；跌掉的點數為 1,871.92 點，以 18,034.19 點為基準計算、今年到目前為止最大回檔跌幅為 10.37%。這與過去 2008 年，台股在大多頭行情中總是會因為利空而突然出現，一大段大幅回檔的中段整理不同。別忘了這次股市，還得面對美中貿易軍事等對峙，與中國內部強力的產業監管，與美 Fed 的收縮資產負債表等；還有最嚴肅的經濟內生變數、對股市殺傷力最大的通貨膨脹。本文師承理性預期學派，對於已經完全被預期到的 QE 政策的副作用，早已提出 QE 最後需付出通膨代價、將成為棘手問題。在這一系列的系統性信息中，最棘手的就是這次的通膨是，前所未有的供應鏈、原物料價格上揚、及需求提早囤積交叉的複雜問題；但並無出現過顯著連續性系統風險，大盤從 16,162.27 點開始就由底部翻揚成功。

二、由於過去一年以來，噪音交易者即短線投資客，被套在各個類股的上市公司，經營績效與營收獲利等基本面因素、多還是差強人意；因此長多的大盤並沒有像過去台股從 12,682.49 點，大跌到 2,485.16 點那麼聳動；給想撿便宜股價投資者最佳的便宜貨。或許是步調不一樣、真正具有殺傷力的系統性風險還在後面？或到 2022 年之後才會出現？但就目前而言，還沒進場的投資者，應該要鎖定那些、還沒有真正起身上揚的股票；而在 9 月底前已經進場獲利的投資者，應該留意的是獲利了結機會？本文預估即使當指數回升到 18,034.19 點以上、台股可能會再創歷史新高之際，不少投資者還是處於深度套牢狀態？當然最重要的是，不要只是賺了指數而賠了價差，或是被套的股票依然無法解套。

三、本文發現，就 2021 年迄今指數的回檔幅度並不太大。但由電子類 IC 設計類股檢視，在下跌之末期、除智原電子等少數個股，股價呈現逆勢上揚之外；整個 IC 設計類股也慘跌過、例如聯詠公司、與瑞昱、義隆等等；這些個股股價的波動程度、回檔幅度也相當顯著。只不過當 10 月 5 日大盤觸底之前，IC 設計股已漸漸有所蠢動，最後與櫃買市場小股本股價，展開「規模效應」(Size Effect)，漸漸出現戛然的反彈行情。但到目前為止、最大的 IC 設計龍頭股聯發科，尚未陪同或領軍；顯現這次的多頭攻勢，是由小股本股票為前鋒。因此如果出現像 11 月 9 日台積電、或是未來聯發科股價帶量顯著揚升之際，就得格外注意、可能就是這些 IC 設計類股藉由、指數的火紅而趁機調節股票。需將目標聚焦在個股之上，不必為了指數的締造歷史新高而興奮。

叁、顯然這是與指數不對稱的類股輪動行情！

(圖二：這一波大漲一倍的宏達電股價日 K 線圖，鉅亨網)

本文舉例本波段漲勢最大的股票之一，是為落在以虛擬實境為發展前瞻的宏達電 (代號：2498) 股票身上。自從多年前宏達電停下，智慧型手機繼續發新機之後，就陷入公司生命週期的低潮與調整期。而在這個期間中，已持久到該公司股價一直在低檔盤旋；而如此長期安靜的股價，在過去多年裡火熱的電子多頭行情潮流中，已成為非主流的邊緣個股。但當虛擬議題與「元宇宙」議題準備要上菜前，股價突然旱地拔蔥、從 10 月 5 日的 37.98 元 / 股、直線狂奔到 11 月 2 日的 74.78 元 / 股。由於經營績效與股票買賣周轉率等，觸及監視制度、近期被以分盤交易處分。

本文之所以做上述過程的陳述，主要重點是往往一檔股票突然起漲之前、在題材與業績訴求之上大多是靜默的，除非是內部人才能體會出箇中變化；但是在攀高一大段之後，虛擬 AR 或 VR 議題才現身、股價被火上加油。這時當然會誘發多早已心癢投資者，以試試看的心態進場加碼、反正又有當沖機制、萬一被套或苗頭不對、尾盤之前把它沖掉不就行了。其實從 11 月至今約 10 個交易日，股價與多頭題材的變化在漲高已有顯著價差、多數低價持股者可能多準備下車了。這樣個股的互動演變，最後就是上演利多出盡，借用所謂「元宇宙」議題、火熱地端上多頭面前；波段主要操作者往往就在題材夯到最高峰之際、進行必要的調節或出貨。

(圖三：台股加權股價指數周 K 線圖，鉅亨網)

我們長期以來多認為，投資於一檔股票欲賺取其價差，多要有「安排」或是需要時間的醞釀與等待；在投入的時間恰當與潮流剛要發動之前，這時候畢竟還是一種可以買到低價的時候。這樣就會有利於未來持有、或波段、或是長期投資的選擇，就不會有幫人抬轎、買在高價被套牢的危機；成本有低價優勢、終究是會有價差、勝算機會較大。嚴格而言，大盤這次出現這一段反彈，單日成交量的萎縮與變化、從 6,400 多億元單日成交萎縮到 2,400 多億元之際；其實就是大多數價差投資者，對持股心灰意冷時候。記得當時本文曾判斷，此時的成交量萎縮，將被擁有龐大資金法人投資機構，視為是為未來布局買進機會。並且認為一般投資者，因為資金不多、需留意後續通膨與升息與中國嚴厲監管議題的不確定；當通膨議題已成為共識之後，就是股市短期行情底部區已成形。而這又要如何判斷？其實就是通膨的恐慌感已延燒到 Fed 中，鴿派成員也變鷹派，顯現此一議題已經被充分討論；一旦議題成為確定與共識，它就不會是系統風險。

而對個股的布局更要有逆向思考，才有底部進場機會；例如運輸或航運類股。依據本文觀察，從 248 元 / 股慘跌到百元每股以下的長榮、或是陽明海運，在歷經融資斷頭、沉默無息數個月之後，幾乎已被投資者淡忘，誰也不知道這一類股何時再發動攻擊？但就在多數投資者認為，難以再有大行情後，在 10 月 30 日突然觸底戛然而起。這也無異告訴我們，投資股票、個股最佳進場時機是在，所有投資者皆對該股票淡然之際。而所謂淡然的背景只是沒有上揚溫度，但基本面獲利能力多還保持一定水準，甚至還有成長空間。

肆、結論：類股波段操作應重視價差獲利了結！

(圖四：海運類股在市場淡然之後沉默至突然反彈，鉅亨網)

當我們買到很幸運買到低價之後，就有抱著做長線、或是波段操作機會；像是運輸類股近期的航空股。這類股價不問可知，一定是衝著年底疫情消失，親人從海外大舉回鄉的利多，造成期待性的買盤介入而股價上揚。季節性的疫情控制成功，是否代表航空類股已經脫離獲利黑暗期？投資者若在 10 月底之前，以試看看心態買進該股的投資人，就有對未來是否持續長期持有的選擇權。依據我們市場經驗，所謂的長期投資多是先要買到低成本股價，才有勇氣談。11 月 9 日外資三大法人大買 209 億元，市場這個波段認為只有非大型權值股表現的看法，已被當天台積電股價顯著上揚所打破。如果此次是投資者是在 11 月初才進場，則宜注意當成交金額放大到 4,000 多億元之後，這並非多頭的利多；反而要逆向思考，屆時是否是調節出脫的機會。

(圖五：長榮航空股價也是突然發動攻擊，鉅亨網)

事實像長榮海運這次從 94 元 / 股、再度突然上揚到 124 元 / 股，並無所謂利多、也無所謂的利空出盡。但是根據本文在行為財務學研究經驗，投資者甚少在個股無聲音沒題材之際，在低價或盤整已久情勢下，抱著反正買個一定部位等看看；反而會在已經上揚一大段之際，衝著基本面的大利多，抱著反正基本面很好而去試試買進。前者的結局大多以獲利出場，而後者則多數高檔套牢。要知道大家在布局一檔股票之際，多是非常安靜、不會敲鑼打鼓；但是當財報或產業的利多加溫之後，就得注意是否有被調節與出貨的風險。

(聲明：本文僅為財務理論驗證，並非投資建議書，不為引用本文投資損益背書。)