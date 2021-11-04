華晶科停止DSC生產業務 看好車載及AI影像晶片高成長性

華晶科 (3059-TW) 隨著轉型車載監控產品，以及 AI 影像處理晶片、醫療產品應用順利上手，2022 年起將全面停止 DSC 生產業務，並將積極推動旗下榮晶、聚晶半導體的上市掛牌。

在手機搭載相機模組崛起後，華晶科也積極尋求轉型，2020 年以來各季毛利率已站上 22% 以上，董事長夏汝文指出，預估 2022 年車用監控產品及 AI 影像處理晶片業績可望倍增，醫療事業部門也會有 20-30% 的成長。

華晶科第三季營收 24.7 億元，毛利率 26.55%，季增 3.77 個百分點，年增 4.47 個百分點，稅後純益 9408 萬元，季增 53.52%，年增 1.27 倍，每股純益 0.35 元；前三季營收為 67.54 億元，毛利率 24.22%，年增 0.18 個百分點，稅後純益 1.87 億元，年增 51.54%，每股純益 0.71 元。

華晶科營收比重中，相機占比 30%、醫療器材 30%、AI 影像處理晶片佔 15%。

夏汝文指出，華晶科持股 82.18% 的醫療、健康業務公司榮晶生技，預計兩年內在香港掛牌，另外持股 50% 的聚晶半導體，也朝 IPO 規劃。

華晶科近年以「The Eyes for AIoT」為核心，將華晶科光學、影像核心技術，擴及至手機、車用、醫療、車載、物聯網及安控等領域，目前集中在三大塊領域，相機以車用為主，未來主力仍以車用為主。