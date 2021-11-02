Q3筆電面板出貨創新高 全年估年增23%上看2.78億片

面板廠力抗電視面板跌價風險，第三季擴大布局筆電等 IT 面板，研調機構集邦 (TrendForce) 今 (2) 日指出，受惠筆電面板需求暢旺，加上 IC、Tcon 等上游材料供給增加，帶動第三季筆電面板出貨創下歷史新高，預期第四季在面板廠積極應對下，出貨將維持高檔，估全年出貨將上看 2.78 億片、年增 23.2%。

集邦統計，第三季筆電面板出貨達 7227 萬片、季增 7.1%，創下歷史新高，第四季也可望在面板廠積極應變下，降低受 Chromebook、消費機種需求轉弱影響，估第四季筆電面板出貨量可達 7115 萬片，僅小幅季減 1.54%。

從各尺寸別分析，集邦表示，下半年商用機種需求仍強，各大面板廠也迅速將產能轉往 14 吋、15.6 吋面板，合計兩種尺寸第三季出貨量達 4645 萬片、季增 20.2%，是第三季筆電面板出貨創高主因。

近期部分消費機種、Chromebook 面板需求則開始轉弱，集邦指出，隨著 Chromebook 需求下修，其主流尺寸 11.6 吋面板出貨數量也下滑，第三季出貨僅達 1088 萬片、季減 28.3%，估本季出貨將再進一步減少。

展望明年，集邦表示，商用筆電機種需求可望延續，而從供給端來看，各大面板廠仍積極規劃明年筆電面板出貨計畫，合計出貨規劃總和將達 3.3 億片，但考量筆電仍有供過於求風險，預期明年整體筆電面板出貨量將達 2.79 億片、年增 0.3%。