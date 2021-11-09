中菲行Q3獲利續創高 前三季賺逾1股本史上首見

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，稅後純益 5.76 億元，年增 111.29%，創單季新高，每股純益 4.23 元；累計前三季稅後純益 14.37 億元，年增 70.78%，每股純益 10.56 元，獲利已超越去年全年，也首賺超過 1 個股本。

在海空運需求持續暢旺下，中菲行第三季合併營收 100.12 億元，年增 78.91%，營業毛利 13.69 億元，年增 51.58%，毛利率 13.67%，年減 2.46 個百分點，營業利益 6.59 億元，年增 116.64%，營益率 6.58%，年增 1.15 個百分點，稅後純益 5.76 億元，年增 111.29%，每股純益 4.23 元。

中菲行前三季合併營收 255.74 億元，年增 52.37%，營業毛利 35.19 億元，年增 25.4%，毛利率 13.76%，年減 2.96 個百分點，營業利益 16.38 億元，年增 63.34%，營益率 6.41%，年增 0.43 個百分點，稅後純益 14.37 億元，年增 70.78%，每股純益 10.56 元。

目前海運市況仍處在艙位供不應求情勢，貨攬業者指出，歐美回補庫存力道仍強，東南亞國家在疫情緩和出貨動能也顯著拉升，看好第四季海運將維持淡季不淡，有望創歷年最好的第四季。

空運方面，除了處傳統旺季，貨物海轉空需求持續熱絡，空運正迎來超級旺季，運價甚至有望衝破去年 5 月創下的高點。