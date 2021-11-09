〈台股盤中〉晶圓雙雄領軍大漲百點 站上17500點

美股在基礎建設法案過關激勵下，四大指數再登新高，激勵亞股全數開高，台股今 (9) 日也由晶圓雙雄台積電、聯電等電子權值股領軍，開盤即大漲百點，站上 17500 點，蓄勢挑戰 9 月初前波高點，今預估成交量約 4500 億元。

觀察電子權值股，晶圓雙雄台積電、聯電扮演撐盤角色，漲幅均超過 2%，台積電早盤最高衝上 615 元，聯發科午盤前也一度叩關千元大關，日月光投控、台達電、矽力 - KY 等也都在盤上表現，鴻海則在平盤上下震盪。

元宇宙熱潮持續發酵，超微宣布拿下 Meta 大單，將為 Meta 供應資料中心晶片，除晶圓雙雄受到激勵外，相關概念股中，高價 IC 設計族群信驊、祥碩大漲半根停板，撼訊同樣在超微、虛擬貨幣創高雙利多加持下，大漲近 5%，其他包含奇鋐、譜瑞 - KY、欣興、技嘉、南電漲幅也超過 2%。

板卡族群同樣是盤面焦點，隨比特幣、乙太幣等虛擬貨幣價格衝高，映泰午盤前一度攻上漲停，麗臺、青雲、微星、技嘉表現也不俗。

盤面弱勢族群則集中昨日強勢的鋼鐵、航運族群，燁興、官田鋼跌幅超過 3%，威致、春雨、燁輝、中鴻跌幅均超過 2%，航運三雄也同步下壓，萬海跌逾 1%，長榮、陽明跌幅也都在 1% 上下。

展望後市，台股在元宇宙題材發酵下，陸續攻克季線、半年線，站上所有均線，技術面翻多，加上美股頻創歷史新高，有利台股蓄勢挑戰前波高點，短線則要留意漲多個股出現獲利了解賣壓，此外，近期進入上市櫃公司財報公布旺季，可留意相關個股營運展望。