資金行情重燃台股多頭 法人看好半導體領軍

台股資金加持下持續上揚，法人認為，在通膨疑慮淡化與景氣復甦趨勢不變情況下，加上晶圓代工大廠調漲價格有助獲利，台股可望可望在半導體領軍下，繼續推升盤勢表現。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，聯準會的升息決議是基於看好經濟前景，隨著新景氣週期啟動，可望迎來 4 到 6 年正向循環，而根據美國研究機構指出，S&P500 企業財報的每股盈餘將持續微幅上修，台股與美股連動緊密，在美股多頭續航之下，有利多頭趨勢。

陳茹婷分析，推升通膨的因子已從疫後解封概念股，例如汽車、機票、酒店、門票等，轉為能源及居住成本，預期在冬季燃媒需求逐漸減少的情況下，通膨有機會在明年首季回歸正常，如果明年上半年疫情更加趨緩，可望帶動各產業供給增加，淡化通膨對市場的影響。

陳茹婷表示，隨著第 3 季全球晶圓代工調漲訂單價格，預期年終獲利進帳可觀，因此相對看好第 4 季財報獲利表現將會攀升，由半導體族群領頭的動能將對指數有正面貢獻，且可望持續到明年第 1 季。

在投資標的部分，建議可布局在未來新景氣循環的多頭行情，包括人工智慧 (AI)、擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 等與元宇宙有關的技術類股；此外，資料中心、物聯網 (IoT)、ABF 載板、新能源車等也是相對看好的投資標的。

瀚亞投資則看好 IC 設計產業，原因在於 5G、AI、物聯網及電動車等領域飛速發展下，科技產業帶來出現結構性改變，此趨勢不僅為半導體晶片銷售帶來倍數增長，更順勢點亮台股投資機會，尤其是提供晶片設計服務的台灣 IC 設計業，將成為該產業擴張的主要受益者。

瀚亞投資認為，台灣的 IC 設計產業在多年的投資及打造下，擁有良好的立足點，並能搭上全球科技革命的結構性轉變浪潮，可以說是投資台股不可忽視的亮點。

