【瀚亞觀點】IC需求量倍增 點亮台股投資

科技革命正在發生，預計在 5G、AI、物聯網及電動車等領域飛速發展下，科技產業帶來出現結構性改變，瀚亞投資表示，此趨勢不僅為半導體晶片銷售帶來倍數增長，更順勢點亮台股投資機會，特別是提供晶片設計服務的台灣 IC 設計業，將成為該產業擴張的主要受益者。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫指出，2020～2023 年半導體晶片銷售量將高速增長，預計每年複合成長率為 10.7%，幾乎是 2015 年～2020 年的兩倍。從近年半導體產業積極擴廠、產能供不應求、產品報價持續上漲等情況，可見其快速發展。

晶片更小、功能更強 IC 設計扮演要角

鄭行甫提到，過去五年摩爾定律實現，隨著 IC 中的電晶體數量也跟著倍增，體積更小、運算能力卻更強大的電子產品不斷問世。想要製造出更小的電晶體，困難度不斷提高，更需要仰賴 IC 設計技術。展望未來，創新的 IC 設計將持續增強性能，成為新興技術的關鍵角色。

現今的資料驅動趨勢，也為 IC 設計帶來新挑戰，必須運算巨量數據並加以重複使用，同時保持可靠的電源效率。如此一來，IC 設計變得越來越複雜，設計工程師需要權衡不同零組件之間流經電路的數據量和速度外，也要留意晶片的穩定性及安全性。

美中緊張關係 危機與機會共存

另一方面，美中政治的緊張局勢，也促進中國企業必須加速擺脫對於美國的技術依賴。隨著北京當局開始調查和撤換與美國關係密切的零件和供應商，部分台灣 IC 設計公司從中受益；反觀將華為列為主要客戶的公司，則受到美國制裁的牽連。

IC 設計業的高度競爭與光榮前景，也促使企業併購，其中美國半導體公司輝達（Nvidia Corp.）正斥資 400 億美元，預計收購英國晶片設計公司安謀（Arm）。一旦併購成功，輝達在市場的影響力，可能會威脅台灣 IC 設計業的市場佔比，對產業進行重整。

鄭行甫分析，這意味著，在美中政治局勢依然緊張之際，安謀作為許多中國半導體公司的重要供應商，實際上卻受到美國控制，將使中國開始尋求其他能夠替代美國的供應方，進而有利於台灣的 IC 設計產業。

瀚亞投資認為，台灣 IC 設計產業在多年的投資及打造下，擁有堅強的實力與良好的立足點，並能搭上全球科技革命的結構性轉變浪潮，可以說是投資台股不可忽視的亮點。惟 IC 產業變化快速且門檻高，建議看好相關題材的投資人，可以透過由專業投資團隊操作的台股基金，來參與台灣 IC 產業投資契機。

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