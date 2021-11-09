金價有望突破關鍵阻力位

受美元走軟提振，金價升至兩個月來最高水準，但真正的考驗則是在 1,834 阻力位。 新的交易周開始，黃金投資者高歌猛進。受美元走軟提振，金價升至兩個月以來的最高 水準。

繼 10 月份小幅上漲 1.5% 之後，本月金價連續走高，累計漲幅已超過 2.3%。 聯準會 (Fed) 暗示不急於 升息、美債殖利率走低、美元走勢不穩，這些因素皆提振了黃金買盤。周線 圖上，金價正在挺進關鍵阻力位，金價或迎來重大突破。

黃金市場前景受到美國通膨數據影響 我們強調過通膨擔憂可能繼續推動金價攀升。 貴金屬通常被認為是抗通膨的對沖工具—當美元購買力下降時，黃金的價值就會上升。 市場預計美國 10 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 5.9%，這將是自 1990 年以來 的最高水準。 不過，現在這其中的邏輯略有點複雜。 在正常情況下，如果 CPI 數據達到或超越預期，可能會引發人們對聯準會升息以抑制通 膨的預期，而利率升高往往會抑制投資者對零孳息黃金的需求。然而，聯準會認為高通 膨是暫時的，市場認為美國加快收緊政策的步伐可能會引發經濟衰退。這意味著，即使 CPI 數據強勁，聯準會仍會對升息保持很大的耐心，這樣的情形有利於支持黃金需求。

黃金 ETF 持續流出 彭博社數據顯示，黃金 ETF 連續 6 天為淨流出。

ETF 資金淨流出通常被視為投資者看跌標的資產。投資者或許在減少對黃金的押注，原 因是擔心潛在負面因素重創金價。雖然聯準會表示不急於升息，但利率期貨仍顯示目前 市場預期 2022 年 6 月前至少升息一次的概率達到 65%。 金價在 1,834 面臨真正的考驗 金價站穩在 50、100 和 200 日均線上方，MACD 也運行在 0 軸以上。 在上周五突破 1,800 心理關口後，多頭繼續發力，截至作者撰文時，金價交投於 1,823.60 美元左右。後市真正的考驗在 1,834 阻力位，今年黃金的多頭已經有好幾次在這一帶遭 到壓制。若日線和周線收盤價均能站上該水準，那麼將為上探 1,877.45 和 1,900 打開通 道。反之，如果 1,834 阻力依然強大，金價可能依次向 1,813、1,800 和 1,777 回落。

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