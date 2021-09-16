台灣之星iPhone 13登記量大增3倍 民眾最愛天峰藍、粉紅色

看準蘋果 (APPL-US) iPhone 13 系列新機將帶動新一波換購商機，國內電信業者紛紛祭出預購優惠，台灣之星今 (16) 日指出，截至今日下午 1 點，預留資料登記數較去年同期大增 3 倍，新機顏色以新推出的天峰藍、粉紅色最受歡迎，有 7 成民眾選擇。

台灣之星表示，昨 (15) 日凌晨 iPhone 13 發表後，即搶先開放消費者預留資料，今年整體登記情況踴躍，統計至下午一點，整體預留資料量較去年 iPhone 12 同期成長 3 倍，顯示 iPhone 13 系列仍受到果粉高度關注與期待。

台灣之星指出，5G 開台超過一年，加上網路建設、涵蓋持續提升，帶動民眾換購 5G 手機意願增加，以地區分析此次預留資料，北部地區仍為大宗，占比達 56%，南部地區則居次，占比約 33%。

機種方面，台灣之星表示，新機以 iPhone 13 Pro/Pro Max 機款最受消費者喜愛，占比達 30%、36%，容量則有高達 6 成的消費者選擇 128GB、其次才是 256GB，並有近 7 成民眾選擇新推出的天峰藍色、粉紅色。

台灣之星預留資料活動將持續到明 (17) 日晚間 8 點止，台灣之星表示，不限電信用戶、也不需預先繳付任何費用，只要至官方網站留下基本資料、申辦類型等，即可第一時間取得 iPhone 13 即時資訊。