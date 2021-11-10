環球購物祭五大省荷包攻略搶搭雙11檔期 估業績將年增3倍

電商歡慶雙 11 檔期，實體零售業者也不落人後，環球購物中心 Global Mall 今 (10) 日宣布，「環球 Online」線上購物此次祭出五大省荷包攻略，包括 99 享免運、天天搶折扣券最高現折 1111、上千項商品 3 折起、滿 1111 送 111 以及首推美食快取站，同時還推出每日爆品中午 12 點開賣，雙 11 當天 PS5 限時搶購等活動，樂觀預期雙 11 檔期將帶動環球 Online 業績，年增 3 倍。

為搶攻雙 11 消費大商機，Global Mall「環球 Online」即日起至 11 月 15 日天天祭出折價券，單筆滿 1,000 元折 111 元、最高滿 10,000 元折 1,111 元，現領現折。

其中，11 月推出的每日爆品限時開賣，每日中午 12 點開賣超過 10 個品項，例如， 11 月 11 日將推‎超夯熱賣的 PlayStation 5「遊戲主機套組」包含 PS5 主機 + 遊戲片 4 片，限量 5 組，原價 31,479 元，限搶價 28,869 元，當日還有蠶絲冬被、SK-II 等。

而 11 月 17 日前線上消費滿 1,000 元，加贈 iMall 點數 111 點；11 月 24 日前使用 Global Mall 聯名卡消費單筆滿 1,111 送環球 Online 限量 111 元折價券；11 月 15 日前消費滿 99 元還可享免運。

除了線上超值回饋，環球購物中心指出，Global Mall 全台 8 店此次加碼祭出「1111 購物狂歡祭大禮包」，內容包括，iMall 會員使用 GMpay 綁定 Global Mall 聯名卡單筆消費滿 1,111 元贈 111 元電子商品禮券、持紙本振興五倍券單筆消費滿 1,000 元加贈 111 點 iMall 點數，更推有 1111 超值優惠專區。

此外，為便利消費者，環球購物中心將於近期推出美食快取站，線上訂購結帳後，即可依預定日期至分店領取，即使購買跨品牌美食，也可省時一次領。

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