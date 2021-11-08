艾德多爾x心潮飯店 風味與品味的完美交集

在 IG 圈平地一聲雷爆紅的「永心鳳茶」，靠著到位的菜色、出眾的茶飲甜點，加上店內每個角落都能拍出的超夢幻網美照，迅速席捲了台灣餐飲市場，短短六年內一路開出了「心潮飯店」與「奶茶專門所」共 3 個獨立品牌以及 7 間店。背後運籌帷幄的執行長薛舜迪，雖然從未出國留學，卻靠著大量的閱讀與資料蒐集，培養出敏銳的時尚嗅覺與獨到品味。私底下也嗜飲威士忌的他，選在疫情舒緩後人潮回籠的心潮飯店，對我們娓娓道來他與艾德多爾（Edradour) 不期而遇的美好邂逅。

薛舜迪的家族從祖父輩便在高雄經營台菜餐廳，長年參與經營的父親，選擇於 2005 年獨立出來創立了「老新台菜」餐廳，以細膩創新的手法重新翻轉台式料理。薛舜迪認為，父親從傳承經驗中另闢蹊徑，加入自己的創意與想法後再次定義「台菜」，給了他很好的示範；2015 年的「永心鳳茶」也延續同樣的脈絡，將台灣茶結合薛舜迪的「新台式」概念，配合復古又摩登的空間設計，果然一推出就大受歡迎！

品牌理念不謀而合，與艾德多爾相見恨晚

「所有的創新都要有傳統作為基底。」薛舜迪強調。15 歲就進廚房幫忙的他，台菜的基本功早已練得沒話說，但他的腦子裡卻總在尋找傳統台菜的更多可能性，「對一個東西熟悉之後，你就會開始思考能不能做一些調整讓它更好。」薛舜迪解釋，「倒也不是刻意對傳統的反叛，而是思索著用甚麼方法賦予傳統更貼近時代的意義。」

薛舜迪提到剛接觸艾德多爾（Edradour) 這個威士忌品牌的時候，對這間小酒廠非常陌生，於是花了點時間下去研究品牌歷史，發現艾德多爾和自己發展品牌的背景竟有許多相似。「他們也是一個非常講究傳統工藝的酒廠，」他進一步說明，「長久以來艾德多爾都維持三個人的工作編制，純手工、小產量、追求細節、堅持傳統，近年又能在這些基礎上積極擁抱創意，這不是跟永心一模一樣嗎？」也因為這層認識，讓他對艾德多爾產生了極大的品牌認同。

薛舜迪舉例，台菜的一大特色是「香氣」，老師傅多是以大火爆香的方式處理；不過在心潮，卻是改用類似煸香的方式呈現，香氣表現不打折扣之外，也能更均勻有層次，甚至達到健康少油的目的。「任何追求創新的調整，都不能偏離傳統風味的主軸。」薛舜迪堅定表示。因此當他品嘗到艾德多爾的紅酒桶限量系列時，簡直有相見恨晚的感受。「每個有歷史的品牌都能嘗試創新，但你要保留多少原本的、加入多少新的，反映的其實是價值觀。就這點來說，艾德多爾和我非常相像！」

▲薛舜迪強調品味的關鍵在於細節

關注細節，才能成就品味

不到 40 歲的薛舜迪，身體裡卻住著老靈魂，年輕時就偏愛收集各種帶有時代痕跡的物件，舉凡檯燈、打字機、木椅，都是薛舜迪一件一件從跳蚤市場與古風家具店蒐集而來。走著復古時尚風的永心與心潮，自然成為這些收藏品的最佳展示舞台，而這些藏在細節的品味展現，也讓上門的顧客格外驚喜。

「不管是個人還是品牌，我認為品味就藏在細節裡。」薛舜迪指著心潮的天花板說，「品牌設計不能只考慮視覺，像是為了讓顧客在心潮飯店既能感受台菜餐廳的熱鬧，又不至於打擾他們對談的音量，我們特別在天板使用價差高達三倍的吸音材質，為的就是提供顧客最舒適完整的用餐體驗。而這些細微處的設定與累積，就是品味。」

薛舜迪回憶他第一次品飲艾德多爾 10 年時，就被它豐富多變的層次所驚豔，「威士忌的風味，展現的就是這個品牌的品味。」薛舜迪強調，「你在製程的每一個細節設定，最終都會反映在風味上，永心與心潮如此，艾德多爾也是如此。」

艾德多爾因為混合雪莉桶與波本桶進行陳釀，融合了蜂蜜、杏仁、焦糖與果乾的馥郁香氣，是薛舜迪特別喜愛的風味展現。而依循古法使用松木發酵槽、矮胖型蒸餾器與蟲桶冷凝等設備製程，則為酒體增添厚實飽滿的油脂感，酒液入口更為柔順圓滑。薛舜迪認為，艾德多爾這些鮮明的品牌特色，都能為餐酒搭配提供不少加分效果。

▲艾德多爾的出色風味，與心潮飯店的新式台菜完美契合。

風味超契合，艾德多爾（Edradour) 化身台菜好搭檔

由於心潮飯店設計了一份品項眾多的酒單，讓薛舜迪更深入思考台菜與酒水的配搭關係，而艾德多爾的酒款特質，正好讓他找到了威士忌與新台菜的完美連結。「像是艾德多爾 10 年出色的甜潤感，剛好可以和我們的『紅槽肉銀芽沙拉』搭配。紅槽肉與艾德多爾 10 年的甜味不僅能夠互相提攜，酥炸的油膩感也能夠被酒精化解，簡直是餐酒搭的天作之合！」

此外，心潮著名的「冷燻海大卷」，不僅飽含著塔香中卷的新鮮海味，核桃木煙燻也讓香氣更富層次。薛舜迪認為，艾德多爾 10 年泥煤兼具優雅煙燻與鹹鹹的海風氣息，能夠突顯冷燻海大卷的鮮甜與木質調性，兩者一同品嘗絕對是味蕾的一大享受。

至於以蘇格蘭傳奇歌手 Dougie Maclean 名曲＜Caledonia＞命名的艾德多爾喀里多尼亞 (Caledonia) 12 年，受益於未經冷凝過濾處理，展現出極為醇厚豐富的酒體風格，包裹在味蕾上的油滑飽滿令人印象深刻。薛舜迪指出，心潮引以為傲的「沙茶塔香蟹肉炒飯」正適合這類豐滿的酒款，特別是沙茶較為鮮明的辛香料香氣，與艾德多爾喀里多尼亞 12 年高酒精濃度帶來的辣口感受極為合拍，尤其是入喉後浮現的甜美回韻，讓人忍不住一口接一口、簡直停不下來！

▲艾德多爾喀里多尼亞 12 年搭配「沙茶塔香蟹肉炒飯」，鮮明的辛香料香氣與酒精濃度帶來的辣口感受極為合拍

疫情打亂計畫，不變風味找回初心

面對年中突如其來的疫情，薛舜迪坦言對營運確實造成衝擊，不過疫情稍解後，顧客的熱情回流讓他安心不少。「疫情插曲讓我們下半年的規劃稍有延後，不過大方向並沒有改變，永心與心潮會持續扮演新台菜的開創者，為台菜與台茶的推廣繼續努力！」

至於下一間店會設在哪裡？台灣或是海外？薛舜迪不願把話說死，反而拿起酒杯笑著說，「這個世界變數太多了，計畫趕不上變化，幸好這杯艾德多爾風味始終如一，能提醒我要找回初衷。如果你發現生命有太多不確定，別多想，先喝杯艾德多爾吧！」或許，這份心態重置的妙方，就是薛舜迪品牌路上連戰皆捷的成功密碼吧！

▲艾德多爾 10 年搭配『紅槽肉銀芽沙拉』，不僅能夠互相提攜甜味，酥炸的油膩感被酒精化解，簡直是餐酒搭的天作之合！

Edradour 10 YO Single Malt Scotch Whisky

艾德多爾 10 年單一麥芽蘇格蘭威士忌 - 酒廠珍藏版

容量：700ml

酒精濃度：40%

建議售價：NT$1,410 元

香氣：馥郁的水果乾、焦糖與杏仁味。

口感：猶如聖誕蛋糕般奔放的香料氣息包裹味蕾，中後韻遞出甜美的楓糖漿與杏仁果香氣，並以乾爽宜人的焦糖果香作收。

Edradour Ballechin 10 YO Single Malt Scotch Whisky

艾德多爾 10 年泥煤單一麥芽蘇格蘭威士忌

容量：700ml

酒精濃度：46%

建議售價：NT$1,930 元

香氣：優雅的煙燻、薄荷與海水鹹味。

口感：煙薰香氣瞬間充滿口腔，濃郁的熟果、甜香料氣息隨後湧出，最後形成悠長甜美的宜人尾韻。

Edradour Caledonia 12 YO Unchillfiltered Single Malt Scotch Whisky

艾德多爾 12 年喀里多尼亞單一麥芽蘇格蘭威士忌

容量：700ml

酒精濃度：46%

建議售價：NT$1,930 元

香氣：葡萄乾、無花果、蜜蜂三種氣息構成的平衡香氣。

口感：烤杏仁、柳橙果醬與濃縮果乾的飽滿味道。酒體醇厚扎實，多變的風味從口中不斷湧出，迴盪不已。

警語: 未滿十八歲禁止飲酒。禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障